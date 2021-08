Vuelve Mirtha Legrand: cómo será el esperado regreso de la diva a la televisión

La estrella retornará a la pantalla de eltrece luego de varios meses de ausencia; con Nacho Viale liderando la producción, se espera un programa con varias sorpresas

Pablo Mascareño LA NACION

Mañana, no será una noche más, al menos para la televisión argentina que volverá a tener en pantalla a Mirtha Legrand al frente de su programa de eltrece. A partir de las 21.30, la diva regresará a su rol de anfitriona de La noche de Mirtha, el émulo nocturno de los legendarios almuerzos frente a cámaras que nacieron hace 53 años en Canal 9 y bajo el rótulo de Almorzando con las estrellas.

Cuando comience a sonar “Emperatriz”, la famosa cortina musical compuesta por el maestro Luis María Serra, Mirtha Legrand pisará el set de su programa luego de un paréntesis de ocho meses y algunos días. Su última vez en el aire fue el 19 de diciembre del año pasado cuando volvió a sentarse en la cabecera de la elegante mesa acompañada por su nieta Juana Viale y por su hija Marcela Tinayre. Aquella había sido la primera vez que se veía a la diva luego de mucho tiempo, ya que para resguardarse en medio de la pandemia de coronavirus, su lugar fue ocupado por su nieta, quien hoy se encuentra cumpliendo con la cuarentena requerida por las autoridades nacionales, luego de haber arribado al país proveniente de Europa, razón que impulsó a Legrand a retornar a su cetro, aceptando el ofrecimiento de su nieto Nacho Viale, el actual productor del programa.

En el aire

StoryLab, la productora de Nacho Viale y Diego Palacio a cargo de los programas de Legrand, tiene previstas algunas sorpresas para agasajar a la estrella, aunque los detalles se preservan con recelo para evitar filtraciones. Una de las versiones indicaba que Susana Giménez, instalada por algunos días en Buenos Aires, conversaría telefónicamente con Legrand. Nada hay confirmado nada al respecto. En cuanto a los invitados, el jueves se confirmó que asistirán al programa Carolina Pampita Ardohain, Jonatan Viale, Baby Etchecopar y Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, este último en reemplazo del humorista Roberto Moldavsky, quien desistió del ofrecimiento “por razones personales”.

El nombre de los comensales ratificados hace prever que las cuestiones vinculadas a la actualidad política del país primen a lo largo de la noche, quizás restándole algo de brillo a la vuelta estelar de Mirtha, quien disfruta de abordar la política nacional, pero también celebra compartir su programa con sus colegas de la farándula. Es probable que una mejor mixtura de nombres hubiera resultado más atractiva. A excepción de la modelo y conductora Pampita, que es jurado de “La Academia” de ShowMatch, el resto de los invitados no pertenecen a eltrece, una emisora que cuenta con varios nombres estelares como los de Marcelo Tinelli o el propio Adrián Suar, a cargo de la programación de la emisora, celebridades con el rango perfecto para un acontecimiento como el de esta esperada noche.

El periodista Jonatan Viale, cuyo programa en el canal de noticias LN+ goza de muy buena audiencia, será un bastonero indispensable para la diva y quien la complemente en el rol de consultar al funcionario de la Ciudad a cargo de un área esencial y de reflexionar sobre la realidad política, social y sanitaria del país.

Como es habitual, la chef Jimena Monteverde estará a cargo de los tres platos que conformarán el menú. Durante la semana, la producción comercial del ciclo buscó algunos auspiciantes que acompañasen la propuesta de la cocinera, quien conoce los gustos de Legrand y basó su creación en sabores y texturas gourmet, pero no sofisticadas, ya que Mirtha disfruta de la buena mesa y siempre privilegia los platos autóctonos o la carta con reminiscencias francesas o españolas. La idea es no incomodar a Mirtha, así que aún no está confirmado que la diva acompañe a Monteverde a la cocina para la preparación de un plato, como sí lo venía haciendo Juana Viale.

Mirtha Legrand es una mujer coqueta y elegante que disfruta de la ropa, toda una debilidad que, incluso, la lleva a cambiarse varias veces en una reunión social en su propia casa. A la hora de pensar en el estilismo con el que la diva enfrentará a su público, su histórico asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas fue el responsable de supervisar desde la ropa hasta los zapatos y las joyas que lucirá la conductora. El modisto Claudio Cosano diseñó tres vestidos en distintas paletas de colores. El propio Cosano le confirmó a LA NACIÓN que, durante la semana, Legrand se probó las tres opciones que a primera hora de mañana ya estarán colgadas en un perchero de su camarín. Minutos antes de comenzar la grabación la diva escogerá la opción de su preferencia.

Cuidados

La diva tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Sputnik V, razón que impulsó a su nieto a proponerle conducir el programa, aunque también lo hizo en diciembre cuando aún no estaba vacunada. Con todo, la diva ahora estará más tranquila sabiendo que cuenta con la protección inmunológica adecuada.

Los programas de Legrand se graban los sábados desde las 13. Mañana solo se llevará a cabo el rodaje de La Noche de Mirtha, dado que se decidió no exigir por demás a la conductora y no hacerla grabar la edición dominical de Almorzando con Mirtha Legrand.

Para evitar excesivos riesgos sanitarios, la idea es que la diva permanezca el menor tiempo posible dentro de las instalaciones de La Corte, productora audiovisual ubicada en el barrio de Chacarita, donde se llevan a cabo las grabaciones. Hasta la temporada anterior los programas se hacían en Estudio Mayor de Kuarzo, pero, este año, Nacho Viale mudó la realización de los ciclos a estudios de mayores dimensiones donde, hasta diciembre, Marcelo Tinelli realizaba sus formatos ShowMatch y Cantando 2020, hoy ubicados en los sets de Baires en la localidad de Don Torcuato. Los programas de Legrand cuentan con una escenografía de 500 metros cuadrados y 105 metros de pantallas.

Nacho Viale produce los programas de su abuela, quien, durante la pandemia, fue suplantada por su nieta Juana Viale Instagram

En estos complicados tiempos de pandemia, una burbuja sanitaria preservará a la longeva estrella, que el pasado 23 de febrero cumplió 94 años. Desde ya, tanto el personal como los invitados se someterán al correspondiente hisopado para descartar que haya personas contagiadas de Covid-19. La propia Mirtha se dispondrá a cumplir con el protocolo correspondiente que, además, incluye la toma de temperatura en el ingreso a los estudios que estarán sanitizados.

La idea es que “Chiquita” ingrese con su automóvil de marca alemana al estacionamiento de La Corte y de allí solo camine unos pasos hasta el coqueto camarín ambientado con flores que la albergará. Hasta última hora de hoy se estará trabajando sobre cuál será la dinámica de la conductora en el amplio set cuya escenografía ampulosa cuenta con algunos desniveles. Si bien luce espléndida y dinámica, Legrand no deja de ser una señora de 94 años que lleva 17 meses encerrada en su casa con muy pocas salidas a la calle, con todas las consecuencias que esto implica.

Al estudio ingresará el personal mínimo requerido para que se pueda hacer el programa. Desde ya, a diferencia de lo que sucedía cada vez que Mirtha volvía a la televisión, no la acompañarán sus amigos de toda la vida. Austeridad y un set semi vacío, tal el pedido de la actriz y el deseo de su nieto Nacho.

Mirtha Legrand lleva 53 años al frente de su programa nacido en Canal 9 y que, actualmente, se emite por eltrece

Años extraños

El domingo 15 de marzo de 2020, la estrella había concluido la conducción del cuarto programa de la nueva temporada de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, sin saber que la esperarían largos meses de ostracismo, algo bien atípico no solo en su carrera, sino en su vida. Esa semana, a partir del viernes 20, la Argentina se confinaba en lo que, en principio, serían solo quince días de cuarentena obligatoria con autorizaciones para trabajadores esenciales y para que la población pudiese salir de sus casas para comprar alimentos y medicina, o asistir a personas con dependencia física. A contrarreloj, Nacho Viale evaluó suspender la realización de los programas o encontrar una conductora sustituta, ya que Legrand, por su edad, debía preservarse. Muchos pensaron que ese lugar le correspondía a Marcela Tinayre, debido a su experiencia como conductora y por ser quien continúa la cadena generacional familiar, pero StoryLab decidió que Juana Viale era la persona indicada para reemplazar a Mirtha.

A Juana Viale hubo que convencerla ya que su pasión no es, precisamente, la conducción de programas de televisión y mucho menos someterse a las comparaciones con su abuela que surgirían inexorablemente. Que el confinamiento sería por pocos días fue el argumento que terminó por hacerla aceptar el convite de su hermano. Nadie imaginaba que la actriz pasaría a ocupar el lugar de su abuela durante tanto tiempo. Como era de suponer, el inicio de Viale fue con titubeos, pero solo quien conoce del metier puede imaginar lo complejo que es manejar las mesazas más famosas del país. Cierta falta de información y meterse en berenjenales políticos fueron algunos de los pasos en falso de Juana Viale, aunque, a decir verdad, con el transcurso de las semanas fue ganando confianza y hasta logró imprimirle cierto sello propio a un formato único en el mundo creado a imagen y semejanza de Mirtha Legrand, la única conductora a nivel internacional que está al frente de un mismo programa desde hace 53 años.

Solucionado el reemplazo, Mirtha comenzó su cuarentena y su padecimiento. Sabido es que su debilidad son las reuniones sociales en su casa y aquellos tés que organizaba para 15 amigos en su living con ventanales a la Avenida del Libertador, una vez que terminaba su actividad dominical. Tampoco hubo salidas al teatro, ni brunchs en el Hotel Alvear.

El cambio de vida comenzó a minar su ánimo cuando aún no se había repuesto del todo de la muerte de su hermano José Martínez Suárez, acontecida el 17 de agosto del 2019. “Lo mejor de la familia”, suele decir la diva para referirse cariñosamente a él.

Como una saña del destino, en el atardecer del 1° de mayo del año pasado, la diva recibiría otro duro golpe que terminó por destemplarla. Pasadas las 18, Marcela Tinayre irrumpió en el dormitorio de su madre para acercarle la peor noticia: la muerte de Goldy, la hermana gemela de Mirtha, con quien mantenía una relación de extrema cercanía, al punto tal de hablar por teléfono más de diez veces por día.

En ese fatídico anochecer, el empresario teatral Carlos Rottemberg, íntimo amigo de la familia, se acercó para contenerla cumpliendo con aquel mandato dejado por Daniel Tinayre, el marido fallecido de Mirtha: “Cuidámela, Carlitos”. Así fue. Rottemberg y Marcela Tinayre tuvieron que acompañar a la diva que quería salir de su casa para despedir personalmente a su hermana. Levantó el tono y gritó desesperada. Al desgarro de la pérdida se le sumaba la imposibilidad de ese último beso de despedida de su literal alma gemela. Eran tiempos donde las disposiciones del Gobierno ni siquiera permitían acudir a los cementerios.

Con perfil bajo y habiendo dejado la vida artística hacía muchos años, Silvia Legrand era una mujer exquisita y de una enorme calidez. Era la única persona que podía marcarle errores a Mirtha y la única a la que la diva escuchaba. Cómplices, cuando Silvia quería preguntarle algo a algún invitado del programa de su hermana, enviaba mensajes bajo el mote de “Paula de Olivos”, ya que ella se llamaba realmente María Aurelia Paula Martínez Suárez y vivía en esa localidad al norte del conurbano bonaerense. “Pregunta Paula de Olivos”, decía Mirtha al aire, sabiendo que el mensaje era de Goldy. Desde ese destemplado feriado del 1° de mayo, a la protagonista de la película Los martes, orquídeas la pandemia se le hizo demasiado cuesta arriba, al punto tal de preocupar a su familia.

Hubo tiempos mejores. En marzo de 2018, los hermanos Martínez Suárez fueron homenajeados en Villa Cañás, su ciudad natal en el corazón de la campiña santafesina. Ellos eran conscientes que, posiblemente, esa sería su última vez en la tierra, donde la maestra de escuela pública Juana Suárez los había traído a la vida. Nunca más se los volvió a ver juntos de manera pública. En poco más de un año, Mirtha quedaría sola, sin la presencia física de sus seres más queridos. Mucho tiempo antes, ya había perdido a “sus Danieles”, como ella llamaba a su marido y a su hijo.

Volver a la vida

Resiliente, poco a poco, Mirtha empezó a salir adelante, aunque guardando estrictos cuidados en medio del confinamiento. Lúcida y entera, sabe que sus 94 años, y como ella misma dice, hasta un mínimo resfrío se puede convertir en algo complejo. Con la llegada de la primavera del año pasado y la eliminación de algunas restricciones de parte del Gobierno, Mirtha se animó a salir, pero, desde ya, en contadas ocasiones. Acudió a algunos médicos para controles de rutina y, con cierta frecuencia, visitó la casa de su hija Marcela, ubicada en Barrio Parque, a pocas cuadras de su domicilio.

En más de un año, solo se la vio públicamente en cinco ocasiones. La primera aconteció el 19 de diciembre de 2020, cuando regresó a su programa sabatino para despedir el año. El 23 de febrero volvió a aparecer con motivo de su cumpleaños. Se la pudo ver ingresando a la casa de su hija, donde se organizó un festejo íntimo, donde lució un look total white (incluido su barbijo con brillos) diseñado por los modistos de Iara. Luego se mostró en las dos oportunidades en las que acudió al Centro Islámico de la ciudad de Buenos Aires para aplicarse las dosis de la vacuna Sputnik V.

Finalmente, el pasado viernes 23 de julio asistió al teatro Astral, acompañada por su nieta Juana Viale, para presenciar una función de la obra Dos locas de remate con Soledad Silveyra y Verónica Llinás. Fue la primera vez en mucho tiempo que Mirtha pudo recuperar el contacto con el público. Como suele suceder cada vez que acude a una sala teatral, se le dedicó la función y ella recibió la ovación de los presentes. Para Mirtha fue un volver a vivir, a recuperar aquel vínculo directo con la gente como solía hacer en las innumerables temporadas de su programa en Mar del Plata, donde reunía a una multitud en las escalinatas del Hotel Costa Galana en Playa Grande o como cuando acudía a los espectáculos que se ofrecían en la ciudad balnearia y su sola presencia lograba convocar a cientos de personas que cortaban el tránsito de las calles para esperarla.

Mirtha Legrand y su llegada al teatro Astral en julio de este año. Fue el primer contacto de la diva con el público después de mucho tiempo Grosby Group

Así como Almorzando... es un caso de permanencia único en el mundo, la vigencia y extensión de la carrera de la diva, también lo son. Los casos de artistas que se mantienen en actividad a la edad de ella son contados. La italiana Gina Lollobrigida tiene su misma edad, pero hace tiempo que no actúa. Sophia Loren, la otra diva de Cinecittà, sigue en actividad y el año pasado estrenó su película La vida ante sí, pero cuenta con ocho años menos que Mirtha. Anthony Hopkins también sigue activo y hace pocos meses deslumbró con un trabajo magistral en la película El Padre, pero es más “joven” ya que “tan solo” tiene 83 años. Indudablemente, lo de la Legrand es un caso único no solo por su permanencia activa, sino por su prodigiosa lucidez.

Mirtha Legrand transcurrió su vida frente a una cámara de televisión. Nacimientos y duelos. Alegrías y dolores. Con naturalidad compartió su vida con el público, liderando a la dinastía artística y mediática más famosa del país. Mañana, a partir de las 21.30, en la pantalla de eltrece el clima será festivo. Para la diva se tratará de una pequeña venganza ante la pandemia horrorosa e inesperada que truncó su labor y su intensa vida social. Legrand volverá a ocupar su lugar con insoslayable oficio y algunos nervios ante el descanso forzoso y prolongado, pero nada hace dudar que será La noche de Mirtha.