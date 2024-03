Escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) estuvo siempre atravesada por diferentes peleas e incómodas discusiones. En esta edición, y desde su reingreso a la casa, Catalina se concentró en ser auténtica y eso generó algunos conflictos. Este fue el caso de Emmanuel, a quien no le termina de caer bien su compañera, con la que ya se peleó en varias oportunidades.

Este miércoles por la tarde, los hermanitos vivieron un momento de mucha tensión protagonizado por estos dos jugadores, quienes volvieron a cruzarse durante el show de talentos de la casa. “¿Te sentís el más falso de la casa?”, le preguntó sin filtro Catalina a Emmanuel durante una ronda de preguntas y respuestas que comenzó a desconcertar la casa. “Soy auténtico, aunque eso a vos te moleste”, le contestó, ante lo que la joven le advirtió que “no intentara picantearla” a ella, porque no servía de nada.

“¿Qué se siente estar todo el día con cara de oj*** desde que llegó Joel?”, se atrevió a preguntarle la joven con el micrófono, a lo que el peluquero se sinceró: “No, desde que llegaste vos”. Allí, la conductora de las preguntas y respuestas aprovechó para consultarle si era por eso que la había subido a placa la semana que tenía el liderazgo, cuando él se había excusado de que era “para que la cena de nominados fuera más divertida”.

“¿Y por qué no me dijiste eso o sos ‘falluto’ de entrada?”, le dijo Cata, a lo que Emmanuel respondió que era porque “no se la bancaba”. “Y te lo digo en la cara, no te banco. Espero que te vayas”, agregó. “Dale, Catalina al 9009″, se río ella.

Luego, la presentadora del juego le dijo a sus compañeros: “Emma Vich está enojado porque regresamos a la casa con Joel. Lo siento, cariño, a soportarlo”. Allí, Emmanuel repitió el dicho “Catalina al 9009″ para que votaran a la jugadora y la acusó de falsa por llegar y abrazarlo, además de pedirle que la peinara.

Pero la tensión no terminó ahí. Emmanuel siguió lanzando acusaciones contra la hermanita y ella, sin aguantar, le respondió a cada una de sus palabras. “La más falsa y la más caracol sos vos”, expresó el jugador del reality. “Cámara a vos, no”, dijo Catalina, mientras que él le respondió: “No necesito cámara, la que necesita cámara sos vos que volviste a entrar. Yo estoy acá hace bastante”.

En ese momento, el momento de tensión se calmó y Catalina prosiguió a hacerle preguntas a Zoe: “Vamos a hablar con alguien interesante”.