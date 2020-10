El conductor de Animales sueltos cuestionó los dichos del ministro de Desarrollo Productivo en el programa y expresó: "Le doy respetuosamente mi opinión: es otro país el que yo veo en la calle"

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, protagonizó un mano a mano con Luis Novaresio enAnimales sueltos (América). Durante la entrevista, el funcionario desestimó un éxodo empresario y aseguró: "Estamos viendo una leve recuperación de la inversión". Sin embargo, el conductor le retrucó y le dijo que él ve "otro país".

Ante la consulta de Novaresio sobre un posible éxodo de empresas, Kulfas aseguró que "ha habido una mala intención de desinformar", aunque aseguró que no necesariamente "venga del periodismo". El conductor no se lo dejó pasar y fue tajante: "¿Usted cree que la Argentina es un lugar donde los inversores están muy atentos para venir a invertir? No me diga otra vez que vamos a volver con las fake news, usted es un tipo inteligente, no me diga que la culpa es de los periodistas".

"Hay una crisis internacional grave, algunas empresas radican en otro país alguna actividad comercial y otras deciden hacerlo en la Argentina. Estamos viendo una recuperación de la inversión leve, tenue; vemos más inversiones nacionales y extranjeras, y los éxodos son o noticias falsas o situaciones específicas", expresó Kulfas.

"Entonces, ¿para el Gobierno hay inversión externa que llega a la Argentina y no hay argentinos que quieran salir de nuestro país?", repreguntó Novaresio. El ministro contestó: "Pero se lo estoy describiendo, le acabo de dar ejemplos concretos". Y luego, repitió: "Hay más inversiones nacionales y extranjeras y los casos de éxodo han sido o noticias falsas o situaciones muy específicas".

"Hace un año, Luis, tomar deuda para una pyme implicaba pagar tasa de interés del 100% o 120%", siguió Kulfas. "Hoy están fundidas las pymes, ministro, están liquidadas después del parate en la actividad", lo interrumpió el periodista. "¿A usted le parece que hay una situación promisoria para las pymes que han estado seis meses paradas? Han sobrevivido como pudieron. Usted dice que no se van los capitales, vienen a invertir. Le doy respetuosamente mi opinión: es otro país el que yo veo en la calle", concluyó Novaresio en el programa de este lunes.