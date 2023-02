¿Surge el amor en The Challenge? Claudia Albertario se besó con un reconocido streamer: “Me dio ternura”

escuchar

The Challenge (Telefe) llegó a la pantalla chica y, con apenas dos episodios, los 18 participantes ya dieron mucho de que hablar. En la noche del martes, quien se ubicó en el centro de atención fue Claudia Albertario, ya que fue la receptora de una inesperada declaración de amor, la cual culminó en un tierno primer beso.

Tras meses de expectativa y mucha espera, el lunes 13 de febrero por la noche, The Challenge Argentina llegó por primera vez a la pantalla de Telefe. Con un formato innovador y 18 participantes que van desde reconocidas figuras del mundo del espectáculo hasta una varieté de influencers y streamers, el debut se ubicó entre los temas más debatidos en las redes sociales.

Pero no fueron únicamente los complejos desafíos físicos o los elaborados juegos a los que los jugadores debieron enfrentarse lo que ayudaron al reality a captar la atención del público, sino que los roces y vínculos que comenzaron a formarse entre ellos también hicieron lo propio.

Aunque por el momento no hubo grandes peleas o traiciones dentro de la casa en donde debieron convivir hasta que finalizara la competencia (el programa fue grabado previamente a su estreno), apenas un día después del debut ya comenzaron a surgir la química y los chispazos entre algunos de los famosos.

Sin importar el poco tiempo que llevan dentro del programa, Octavio Appo -conocido en Twitch y otras redes sociales como Oky- no dudó en hacer pública su atracción hacia Claudia Albertario. Sin prestarle demasiada atención a la diferencia de edad que los separa (él tiene 23, mientras ella tiene 45), el joven reveló que se sintió “impulsado” a revelarle a la actriz lo que siente por ella.

“Sentí la necesidad de dejarle claro que ella era la más linda del grupo, no sé por qué, sin ninguna intención”, expresó Oky, mientras hablaba detrás de cámara. Ya estando cara a cara con ella y en el marco de una de las primeras fiestas dentro del programa, le dijo: “Ojalá hoy la timidez no me gane y te pueda sacar a bailar”.

Minutos más tarde, fue Fernanda Callejón -otra de las concursantes- quien se acercó a Albertario para opinar sobre lo que había sucedido, ya que ella se encontraba presente cuando el streamer se le declaró abiertamente. “Está muerto con vos. Te lo digo en serio”, disparó, ante la mirada sorprendida de su amiga. Y, cuando esta le remarcó la amplia diferencia de edad, replicó: “Basta de eso de ‘podría ser mi hijo’, no lo es”.

Lejos de haber terminado ahí, Oky decidió ir un paso más allá: convocó a los demás participantes para que jugaran unas rondas de “Yo nunca” y, cuando fue su turno, declaró que estaba enamorado de una compañera.

Cuando se supo que este amor era Albertario, ella misma propuso: “Oky, ¿te puedo robar un beso?”. Luego del beso, todos aplaudieron y la modelo admitió que lo hizo porque “le dio ternura”. Sin embargo, algunos de los participantes comenzaron a sospechar que, quizás, se trataba de una estrategia ya que el streamer, al haber ganado el primer desafío, tenía el poder de elegir qué parejas irían a la eliminación.

