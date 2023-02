escuchar

En la noche del jueves, nuevos participantes de The Challenge (Telefe) se vieron obligados a despedirse del resto de sus compañeros cuando, tras ser derrotados en la prueba eliminatoria, quedaron fuera de la competencia. Luego de poner todo su esfuerzo en la desafiante prueba, en la que se enfrentaron cara a cara con otra pareja, dos de los jugadores más queridos por el público abandonaron el programa.

The Challenge Argentina: cuál fue la última pareja eliminada

El miércoles, Juli Puente y Rodrigo Cascón se consagraron como los ganadores del juego principal. Aunque los primeros minutos estuvieron marcados por la alegría propia de seguir en la competencia que podría llevarlos a ganar el abultado premio de 15 mil dólares, rápidamente se enfrentaron con las consecuencias del triunfo: debían decidir qué dupla de jugadores se enfrentaría a la pareja perdedora, Adrián Cormillot y María Fernanda Callejón.

Tras varias horas de deliberación y luego de sentarse a dialogar con el médico y la actriz, Puente y Cascón decidieron que, quienes debían ponerse a prueba en el duelo en la Arena era el dúo de ifluencers Lizardo Ponce y Floppy Tesouro.

The Challenge Argentina: Adrián Cormillot y María Fernanda Callejón ganaron la prueba

El anuncio fue realizado por Marley qué, tras dar a conocer los nombres de los elegidos, explicó de qué se trataría el desafío final. Llamado “Hacete la rata”, puso a prueba no solo la capacidad física sino también la resistencia y determinación de los concursantes. Para superarla, cada grupo debía meterse en una rueda de hámster gigante y correr hasta hacer girar una gran pelota. Quien lo lograra primero, ganaba.

Aunque muchos estuvieron seguros de que, por una diferencia etaria, Ponce y Tesouro tenían asegurada la victoria, finalmente fueron Cormillot y Callejón quienes se coronaron como los ganadores de la noche. Agotado, “Adro” celebró la victoria y se la dedicó a un ser muy especial: su gato Yves, quien falleció días atrás mientras él estaba aislado dentro de la casa de The Challenge Argentina.

Por su parte, Floppy lamentó haber perdido, pero destacó el aspecto positivo y es que podrá reencontrarse con su hija Moorea, quien tiene apenas seis años. En cuanto a Lizardo, aprovechó la oportunidad para dedicarle tiernas palabras de apoyo al resto de los competidores y, especialmente, a Sofía “Jujuy” Jiménez, quien además de ser su colega es una de sus amigas más cercanas.

The Challenge Argentina: la completa prueba se llamaba "Hacete la rata"

“Los admiro mucho a todos y les deseo lo mejor. No se peleen que esto es un juego”, dijo, conmovido. Dicho eso, fijó la mirada en su amiga y agregó: “Sos lo más lindo que me pasó en el año y me salvaste de muchas. Soy muy especial, brillás y hacés brillar a todos”.

De esta manera, se convirtieron en los segundos eliminados. La primera se trató del abogado de las celebridades Fernando Burlando y la boxeadora Carolina Duer, quienes debieron enfrentarse la Arena a la dupla de Adro Cormillot y Eva Bargiela.

The Challenge Argentina: Lizardo Ponce y Floppy Tesouro fueron eliminados

En su caso, en el desafío que enfrentaron, cada pareja tuvo un tiempo estimado para pasar una cuerda muy pesada entre una pirámide de hierro. Terminado ese punto, debían intercambiar lugares y desatar la soga enredada por sus contrincantes. A pesar de su esfuerzo, el letrado y la deportista abandonaron la competencia.

