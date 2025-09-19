Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital
Las restricciones de acceso al hospital generaron polémica y revelan tensiones familiares en plena recuperación del exparticipante de Gran Hermano
- 2 minutos de lectura'
Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano, continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un grave accidente en moto en la zona de Francisco Álvarez. Mientras su estado de salud genera preocupación, una inesperada interna familiar salió a la luz, ya que se dejó entrever que el papá del joven no dejaría que Daniela Celis, su expareja y mamá de sus dos hijas, lo visite en el centro de salud.
El conflicto familiar se hizo público durante la última emisión de Sálvese quien pueda (América TV), donde se evidenció la tensión en medio de este difícil momento. “A mí me llegó que el papá de Thiago estaría manejando todo y a Daniela, que se lo merece, porque está ahí apostada, y es la mamá de las hijas, no la dejan entrar, entró una sola vez”, expresó Yanina Latorre, la conductora, para dejar en claro las diferencias internas que atraviesa la familia.
Al respecto de esto, aportó su visión sobre la situación: “No pueden entrar tantos tampoco. No, entran dos por día. Bueno, pero Camilota no entra porque le da impresión verlo. La podrían dejar a Dani”.
Cabe recordar que el accidente tuvo lugar en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Según las primeras informaciones, la escasa señalización en el cruce podría haber sido un factor que contribuyó al impacto, sumando preocupación a la delicada situación de Thiago Medina.
