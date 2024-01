escuchar

Son muchos los motivos que llevan a una persona a inscribirse en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Algunos responden bien las preguntas en casa y quieren probarse a sí mismos en televisión, otros lo hacen porque necesitan el dinero para arreglar su casa, pagar un tratamiento médico, ayudar a un familiar o afrontar cuentas pendientes. Este último fue el caso de Marta, quien tiene un kiosco en Balvanera. La mujer se consagró como la ganadora del juego y reveló que usaría los millones para afrontar una importante deuda económica.

Marta fue la última participante en jugar por la llave y eso no le gustó nada. “¿A qué te dedicas?”, le preguntó Guido Kaczka. “Me ponés cara como de que no sabes qué haces acá. ¿Te anotaste vos?”, continuó, puesto que la mujer solo reía y hacía gestos con las manos. Tras revelar que efectivamente estaba allí por decisión propia, el conductor advirtió: “¡Y te llamaron! Porque uno se anota pensando que no y estás acá”.

Finalmente, la participante contó: “Tengo un kiosco en frente del colegio Mariano Acosta, Moreno y Urquiza, en Balvanera”. El comercio se llama “Otro lugar” y su dueña comentó que como ahora los alumnos están de vacaciones, lo atiende de 11 a 18, pero mientras corre el calendario escolar, trabaja de 7 a 19. Allí tiene de todo, pero principalmente comida.

Acompañada por familiares y amigos, Marta le hizo frente a la primera ronda de preguntas. Aunque expresó su malestar por ser la última y no haber tenido la oportunidad de elegir, superó la prueba y avanzó a la siguiente ronda.

“Marta, que al kiosco le dicen ‘lo de Martita’ y los millones serían para pagar una deuda” con una empresa prestadora del servicio de agua, reveló el conductor, mientras la mujer levantó siete dedos de las manos para dar cuenta que esa era la cifra que adeudaba. “Como los premios de este programa, ¿un millón? ¿Dos millones?”, quiso saber Kaczka, a lo que ella respondió “más o menos” y dejó entrever que su deuda sería de alrededor de un millón y medio de pesos.

La participante avanzó a paso firme y llegó a la final, donde sacó una mínima ventaja. La pregunta que podía darle la victoria estuvo a cargo de Sofía Zámolo: “¿Cómo se denomina a la prenda de vestir que deja ver el ombligo y la parte superior del abdomen? Crop, bucanera, tres cuartos o mule”. Ambas finalistas eligieron la primera opción, la cual era correcta, pero por una mayor cantidad de luces verdes, Marta se consagró como ganadora de los tres millones de pesos.

Marta ganó los $3.000.000 en Los 8 escalones (Foto: Captura de TV / eltrece)

Su familia corrió a abrazarla mientras ella no salía de su asombro. “La kiosquera; al kiosco le dicen ‘lo de Martita’. Le encanta su trabajo. Vive en Congreso, tiene dos nietos, a su hijo Marcos y a su perrito”, contó el presentador a modo de dar más información sobre la nueva campeona.

Tras las lágrimas y los festejos, llegó la hora de la negociación. Marta tenía los millones y Mateo la llave. Ella le ofreció comprársela por $200.000, pero él rechazó esa cifra y le pidió la totalidad del premio. Como ella no estaba dispuesta a pagar $3.000.000, no hubo acuerdo. De esta manera la kiosquera regresa este martes para duplicar el valor del cheque y el ganador de la llave competirá en la final por el segundo departamento a estrenar.