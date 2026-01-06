Qué es el “Conformity Gate” que tiene obsesionados a los fans de Stranger Things: ¿Existe un capítulo secreto?

El final de Stranger Things generó muchas preguntas entre sus fanáticos; por eso, los seguidores de la serie éxito de Netflix decidieron investigar de lleno qué ocurrió con la quinta temporada. Al juntar información sobre el desenlace, descubrieron muchos “guiños” vinculados a un posible noveno capítulo secreto por parte de los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa producción. De esta manera, se creó la teoría denominada “Conformity Gate”, la cual recibió mucha atención en las últimas horas y se convirtió en uno de los temas más debatidos en redes sociales, ya que el lanzamiento sería este miércoles 7 de enero, una fecha que fue mencionada por la plataforma de streaming en reiteradas ocasiones.

Todo comenzó a partir del estreno del octavo episodio de la quinta temporada de Stranger Things, el cual contó con muchos agujeros argumentales que dejaron un sabor amargo en la audiencia. Algunos de ellos surgieron en la celebración del egreso de la clase de 1989: el color naranja de su vestimenta no respetó al amarillo y verde que tuvo la escuela durante la serie, todos los presentes se mostraron con la postura de manos utilizada por Henry Creel / Vecna (Jamie Campbell Bower) y hasta se detectaron carteles en la tribuna que no tenían ningún mensaje, como si se trataran de fallas en la realidad.

Los carteles en blanco y la postura de todos los alumnos generaron muchas preguntas Netflix

A partir de esto, los fans analizaron todas las imágenes de forma minuciosa y encontraron varios guiños de la producción. Algunos ejemplos incluyen a los propios protagonistas, quienes en reiteradas ocasiones miraron directamente a cámara y dijeron mensajes que podrían ser observaciones sobre lo que ocurría. Durante una de las conversaciones, Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) rompe la cuarta pared y expresa: “No sé qué piensan ustedes, pero yo no creo en las coincidencias...”. Y en las últimas horas, la cuenta oficial de Stranger Things en TikTok compartió un carrete de fotos y escribió “I don’t believe in coincidences” (No creo en las coincidencias).

Ante este furor, el usuario Dimitri Vieira (@meechskiiiiii) decidió resumir todo el Conformity Gate en un extenso video en Instagram. “Hay mucha evidencia para respaldarlo. Desde lo ‘perfecto’ que es el epílogo a que los militares los dejaron ir después de que asesinaron a varios soldados. ¿No es un poco raro que Mike Wheeler (Finn Wolfhard) fuera el líder del grupo hasta que es noqueado por Vecna? Luego, literalmente, no hace nada y es solo un observador por el resto de la temporada”, expresó en un primer lugar. Tras esto, mencionó las similitudes entre este personaje y Henry, tanto el corte de pelo como los lentes. Además, hizo referencia a que tanto su hermana Nancy (Natalia Dyer) como él no querían convertirse en sus padres, y sus apariencias finales son muy parecidas.

Los posibles mensajes ocultos de Stranger Things que ilusionan a los fans

Por el lado de la escena final, cada personaje coloca su cuaderno en el estante como algo simbólico vinculado a dejar su infancia atrás, y en un orden que tuvo a Max, Lucas, Dustin, Will y Mike. Pero, en una imagen compartida en redes sociales, se pudo observar que se modificaron los lugares del tercero y el cuarto, lo que alineó las palabras para que se lea “X a lie” (X es mentira), algo que el usuario mencionó como “¿La dimensión X es una mentira?”.

También señaló a distintos relojes que aparecieron en publicaciones en redes sociales, ya sea de Netflix o de la propia serie. En todos ellos, las agujas apuntan a la hora 1 y al minuto 7, y según la forma de leer los días que tienen los estadounidenses, se traduciría como el 7 de enero, fecha en la que saldría el noveno y último capítulo de Stranger Things. “¿Me encantaría si esto fuera cierto? Sí. ¿Creo que va a suceder? Absolutamente no. ¿Pero recuerdan cuando todos pensaban que Joyce Byers (Winona Ryder) estaba loca y en realidad había tenido razón todo el tiempo?”, concluyó con un guiño de esperanza.

Qué es el "Conformity Gate" de Stranger Things

Otro de los aspectos que apoya la teoría de que el octavo capítulo de la quinta temporada no es el final de Stranger Things está vinculado a lo que fue su estreno en cines seleccionados de Estados Unidos. En este caso, Netflix decidió no cobrar las entradas para las funciones, sino que pidieron un alimento no perecedero para donaciones. Si realmente hay un noveno episodio, la plataforma de streaming no podrá ser denunciada por “anuncio falso”, ya que no vendió los tickets por dinero, sino que encontró este vacío legal en la ley estadounidense que le permitiría esa movida de marketing.

Además de todo lo mencionado, hay una prueba que puede realizar cada usuario en su propia cuenta de Netflix. Al ingresar en la aplicación, se debe presionar el botón de la lupa para buscar dos términos específicos: “fake ending” (final falso) o “season 5 episode 9” (temporada 5 episodio 9). Ambos tienen como único resultado a Stranger Things, como si se tratara de un mensaje secreto.

Lo más reciente de esta historia tiene a la actriz Sadie Sink en el programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon, donde vivió dos momentos virales. En un primer lugar tuvo una reacción que llamó la atención cuando el presentador mencionó “the big theory” (la gran teoría), como sin saber qué podía decir si le preguntaba algo con respecto al Conformity Gate. Y luego, al ingresar en su presencia en la película Spider-Man: Brand New Day, reveló: “Me enteré por teorías en internet. Antes de que me eligieran para Spider-Man había especulaciones que decían ‘Sadie Sink va a estar en la nueva Spider-Man‘, y yo pensé ‘¿en serio?’. Y, efectivamente, dos días después me convocaron. Así que sí, esas teorías a veces... A veces tienen algo de cierto”.

El guiño de Sadie Sink a las teorías de los fanáticos

Y en la noche del martes 6 de enero, es decir un día antes al supuesto estreno del noveno capítulo, The Tonight Show starring Jimmy Fallon recibirá al actor Jamie Campbell Bower, quien dio vida a Vecna. En el anuncio sobre su presencia en el talk show, utilizaron una frase muy particular: “Es hora de que tu sufrimiento termine”. Esto llenó de preguntas a los fanáticos de Stranger Things, ya que no debería existir motivo para que sus poderes continúen luego de lo que fue el desenlace del octavo episodio de la serie.

La teoría sobre el documental y el noveno capítulo de Stranger Things

Si bien el Conformity Gate parece ser una teoría “normal” que simplemente apunta a que hay un noveno capítulo secreto, otro usuario se animó a ir más lejos. En este caso, Gregory Lawrence (@greggfriedrice) planteó la posibilidad de que el documental de Stranger Things, a estrenarse el próximo 12 de enero, sea el episodio del que todos hablan actualmente.

“¿Y si en realidad es el documental del episodio nueve? Todos sabemos que los hermanos Duffer se inspiran en todo tipo de películas de los ’80, ¿pero qué hay de la franquicia de Pesadilla en la calle Elm? La serie original constaba de seis películas y terminó con Pesadilla 6: La muerte de Freddy. Y eso era todo, Freddy estaba muerto. Pero luego hicieron una séptima película, y todos sabemos lo importante que se volvió el número siete. La séptima película fue La nueva pesadilla, y era un documental”, comenzó por expresar el usuario.

Al ingresar en los detalles de La nueva pesadilla, explicó: “En este documental, el elenco original de las películas es seguido y entrevistado, y da la sensación de ser un documental de verdad. Incluso entrevistan a los directores y al equipo. A medida que avanza el documental, nos enteramos de que Freddy Krueger es en realidad una entidad demoníaca atrapada en las seis películas, pero como las seis películas y la serie terminaron, Freddy Krueger fue liberado. Y Freddy Krueger comienza a perseguir al elenco y al equipo de las películas. Me parece bastante interesante que Robert England, el actor que interpreta a Freddy Krueger, también interpretara a Victor, el padre de Henry Creel”.

Robert England podría ser quien una esta icónica franquicia con Stranger Things Netflix

Para finalizar, planteó su teoría: “¿Y qué si al ver el documental de Stranger Things encontramos a Vecna ​​manipulando recuerdos en lugar de sueños? Vemos a Vecna ​​salir de su mundo al mundo real, y vemos al elenco y al equipo luchando contra él, y ese es el episodio final. Sería extraño, pero creo que sería genial”. Este sería otro auténtico giro de trama total y que dejaría a los hermanos Duffer como auténticos genios de la ciencia ficción, ya que no muchos se lo vendrían venir.