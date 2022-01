Tini Stoessel y Sebastián Yatra: revelan el verdadero motivo por el que se habrían separado

Tini Stoessel y Sebastián Yatra conformaron durante mucho tiempo una de las parejas más queridas en el ambiente de la música. Con exitosas carreras y miles de fans, su relación fue consolidándose. Sin embargo, en 2020 anunciaron la separación y explicaron que decidieron tomar caminos distintos. Si bien mucho se hablo de la ruptura, ahora se conoció el posible motivo que la provocó.

La información la dio a conocer la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) Estefanía Berardi. Mientras en el programa hablaban sobre los rumores de una posible reconciliación de los cantantes, ella dio al aire una información que sorprendió a sus compañeros.

De acuerdo a lo que expresó Berardi, Tini habría demostrado estar más enfocada en la relación y en su pareja y él no tanto: “Ella en su momento habría dicho que ella estaba más enamorada que él, sentía que demostraba más que él”.

El supuesto motivo de la separación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Con respecto a los rumores que apuntan a que estarían juntos nuevamente, la panelista también mencionó que ya se habrían dado encuentros entre ambos anteriormente, aunque no fueron admitidos ni revelados por ninguno de los protagonistas.

La relación entre ambos se confirmó en abril de 2019, cuando se besaron en el Luna Park. Aunque ya había versiones que los vinculaban sentimentalmente, esa fue la confirmación oficial de los cantantes.

Revelaron por qué se habrían separado Tini y Yatra (Archivo)

Poco más de un año después, y en plena cuarentena, confirmaron la separación con un comunicado en redes sociales. “Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón”, señalaron en el texto.

Tiempo después en una entrevista, el artista colombiano aseguró que la ruptura con Stoessel no fue algo fácil: “Siempre digo que el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso. Para mí esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. Para mí siempre seguirá siendo un milagro bonito, positivo, algo con lo que he crecido. Ojalá que siempre podamos conservar esa amistad”.

Yatra y Tini confirmaron su romance en 2019 y se separaron en 2020

Tini, por su parte, habló del tema con un medio mexicano y señaló: “No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas”. Sin embargo, en el reportaje no se refirió a los motivos que desembocaron en la separación.