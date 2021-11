El día que Tini Stoessel reveló cuál fue el peor error de su vida

La vida está plagada de errores listos para ser cometidos. Desde comer algo en mal estado hasta llamar a un ex a quien se juró nunca más contactar, a la vuelta de cada esquina están las consecuencias de las decisiones mal tomadas. De esta regla de la vida no se salva nadie, sin importar cuanta fama o éxito se tenga. Y sí, eso incluye a Tini Stoessel.

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más famosas de la actualidad (Foto: Instagram/@tinistoessel)

La artista no se cansa de triunfar. No solo supera los 17 millones de seguidores en redes sociales y los 13 millones 800 mil oyentes mensuales de Spotify sino que cada canción que estrena se convierte rápidamente en un hit. No es necesario irse muy lejos en el tiempo para comprobarlo ya que “Bar”, su nuevo tema con L-Gante, en tan solo dos días ocupó el puesto número uno en tendencias de YouTube.

Si hay algo a lo que la autora de “Miénteme” se mantiene fiel es que siempre intenta mostrarse genuina en sus redes sociales. A veces aparece más, otras menos -según cuan apretada esté su agenda- pero, cuando puede, aparece para responder las dudas de sus fans y para compartir graciosas anécdotas. Así es como sus seguidores pudieron llegar a conocer detalles del pasado de su artista favorita quien, en general, suele mantener su vida privada lo más alejada de las cámaras posible.

Tini Stoessel reveló el peor error que cometió en su vida Instagram

Entre algunas de las historias que narró en todo este tiempo se encuentra uno de los peores errores de su vida. Y aunque muchos podrían creer que se trataría de una mala elección sobre su carrera musical, artística o incluso de su vida amorosa, en realidad fue algo totalmente inesperado que relató en 2016.

La equivocación de la exitosa cantante generó una ola de sorpresa porque fue un hecho de lo más común. Tini es fanática de los animales y así lo demuestra cada vez que comparte tiernas imágenes con su mascotas.

El día que Tini Stoessel reveló cuál fue el peor error de su vida

A pesar de que este amor es bueno en diversos sentidos, en una ocasión la llevó a tomar una decisión apresurada y equivocada ya que intentó separar a dos gatos que se estaban peleando.

Tini Stoessel junto a Rosita, su mascota instagram

En un intento de que ningún felino saliera lastimado, Tini terminó encontrando un resultado mucho peor porque fue ella la resultó herida. “Terminé con una gran cicatriz en la cara. Sin duda alguna, el peor error que pude cometer en mi vida porque me clavó la uña”, explicó años atrás, respondiendo preguntas de sus seguidores y recordando el doloroso momento que vivió.