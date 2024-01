escuchar

Los fanáticos de Star Wars recibieron la sorpresa de que Mando y Grogu (Baby Yoda), los protagonistas de la famosa serie de Disney+, The Mandalorian, darán el salto a la pantalla grande con su propia película. El anuncio oficial se hizo a través del sitio web de la franquicia.

La cinta llevará por título The Mandalorian & Grogu y comenzará su rodaje este mismo año. La dirección estará a cargo de Jon Favreau, creador y productor de la exitosa serie, conocido por su trabajo en películas como Iron Man y El Rey León.

La dirección estará a cargo de Jon Favreau, creador y productor de la exitosa serie (Foto: Lucasfilm)

El film se presenta como el primer eslabón de una serie de producciones audiovisuales planificadas por Lucasfilm. Este continuará la historia de Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, un cazarrecompensas que viaja por los límites de la galaxia. Su vida da un drástico giro cuando le asignan la misión de capturar a Grogu, la pequeña criatura conocida popularmente como Baby Yoda.

“Me ha encantado contar historias ambientadas en el mundo tan rico que creó George Lucas”, dijo Favreau en declaraciones brindadas por la productora. “La perspectiva de llevar al Mandaloriano y su aprendiz, Grogu, a la pantalla grande es extremadamente emocionante”, agregó el cineasta y actor.

“Jon Favreau y Dave Filoni han introducido a Star Wars dos personajes nuevos y queridos, y esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande”, añadió Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

La película se empezará a rodar en 2024 (Foto:Lucasfilm)

Junto con el anuncio de que The Mandalorian dará el salto a la pantalla grande, también se confirmó la segunda temporada de una de las series más elogiadas del universo de Star Wars y de Disney+ en 2023: Ahsoka. La producción que sigue las emocionantes aventuras de la aprendiz de Anakin Skywalker continuará con una nueva entrega, noticia que también alegró muchísimo a sus fanáticos.

El pasado agosto, Disney+ lanzó la primera temporada protagonizada por la heroína Jedi interpretada por Rosario Dawson, quien ya había aparecido en el papel en The Mandalorian y The Book of Boba Fett. Esta serie sigue el camino de la aprendiz a través de la galaxia y su reconexión con amistades del pasado, todo en medio de la persistencia de remanentes del Imperio

El filme contará con los personajes más populares de la exitosa franquicia (Foto: Lucasfilm)

Lucasfilm viene utilizando las series de Disney+, que incluyen Ahsoka y Obi-wan Kenobi, como una estrategia para generar expectativa en los fanáticos, preparando el terreno para el regreso de Star Wars a la pantalla grande. Además, se está trabajando en otra película que contará con Daisy Ridley retomando su papel como Rey, el personaje central de la última trilogía.

Disney ya hizo varios anuncios sobre nuevas temporadas de series y el lanzamiento de dos nuevas películas de “Star Wars”, marcando un emocionante regreso de la franquicia a los cines.

The Acolyte - Serie a estrenarse durante 2024

- Serie a estrenarse durante 2024 The Bad Batch (temporada tres) - Serie animada a estrenarse durante 2024

(temporada tres) - Serie animada a estrenarse durante 2024 Tales of The Jedi (temporada dos) - Serie animada a estrenarse durante 2024

(temporada dos) - Serie animada a estrenarse durante 2024 Skeleton Crew - Serie a estrenarse durante 2024

- Serie a estrenarse durante 2024 Andor (temporada dos) - Serie a estrenarse en 2025

(temporada dos) - Serie a estrenarse en 2025 Ahsoka (temporada dos) - Serie sin fecha de estreno

(temporada dos) - Serie sin fecha de estreno The Mandalorian & Grogu - Película sin fecha de estreno

- Película sin fecha de estreno La Nueva Orden Jedi - Película sin fecha de estreno dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy

- Película sin fecha de estreno dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy La Nueva República - Película sin fecha de estreno dirigida por Dave Filoni

- Película sin fecha de estreno dirigida por Dave Filoni Dawn of The Jedi - Película sin fecha de estreno dirigida por James Mangold

LA NACION