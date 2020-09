En la misma línea de las críticas de su hija, Juana Viale, Tinayre apuntó contra el Gobierno, opinó sobre las recientes medidas cambiarias y pidió: "No nos mientan más" Crédito: Instagram

En las últimas emisiones del programa en el que reemplaza como conductora a Mirtha Legrand, Juana Viale se mostró muy crítica con el gobierno nacional. Mientras se desenvuelve como anfitriona del tradicional almuerzo que solía liderar su abuela, la actriz habla de política y no se guarda nada. Ahora, en el mismo sentido, Marcela Tinayrese refirió a las últimas medidas tomadas porAlberto Fernández. "Para qué vamos a tener confianza", apuntó la hija de Mirtha y madre de Juana.

En Las rubias, el programa que conduce por KZO, Tinayre contó que en su repaso diario de medios gráficos, "no sabía qué leer de lo negativo que era todo". En esa línea, manifestó: "Lo que me deprime es pensar en qué tenemos confianza, en quién tenemos confianza, para qué vamos a tener confianza, qué nos dicen. El presidenteAlberto Fernández, en el año 2019, en plena campaña después de haber ganado las PASO, dijo que no iba a ir con el cepo, que estaba en contra de todo eso".

Juana Viale se había manifestado duramente contra el gobierno de Alberto Fernández y ahora Marcela Tinayre respaldó sus dichos Crédito: eltrece

Luego, mirando a la cámara, le habló directamente al Presidente: "Doctor Fernández, no nos hable más como un maestro de escuela, pero ya lamentable. Díganos la verdad", pidió. Con indignación, además, continuó: "¡Que no nos mientan más! ¡La gente está agobiada! ¡La gente está desesperada!".

Finalmente, se refirió al impacto de las últimas medidas cambiarias. "Las empresas. Usted dice que el dólar es para generar trabajo. Por ejemplo, la industria textil, lo poco que ha podido salir y se las cobraban en dólares, no dan más, han comprado maquinarias una cantidad de empresas. ¡No dan más!", finalizó.