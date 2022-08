Quién es Abril Olivera, la “doble” rosarina de Wanda Nara que sorprende a todos en las redes sociales

Hay cientos de personas que -si bien no tienen una gran exposición en los medios- proclaman con firmeza ser iguales a una figura pública: políticos, actores, influencers y cantantes forman parte de la lista. Si bien algunos solo comparten ciertas similitudes físicas, hay otros que sorprenden por su semejanza y, por esta razón, sus nombres transcienden en las redes sociales. El caso de Abril Olivera es uno de ellos. La mujer llamó la atención por su parecido con Wanda Nara y se volvió viral por el encuentro que tuvo con la propia mediática en su arribo al país. “Me divierte muchísimo”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Se trata de una joven rosarina de 20 años. En su cuenta de Instagram se define como “la doble” de la empresaria. Como tantos otros, utiliza las redes sociales para mostrar su rutina diaria y de belleza. Principalmente en TikTok comparte videos donde demuestra su faceta artística y algunas producciones fotográficas.

Abril Olivera sorprendió por su parecido con Wanda Nara Instagram @abrilolivera01

En ese medio, los usuarios comenzaron a resaltar su parecido con la madre de Francesca, Isabella, Valentino, Constantino y Benedicto. A partir de ahí, vio aumentar sus seguidores y, a través de sus publicaciones, le dejan cientos de comentarios que hacen mención a este tema: “Son dos gotas de agua”; “¡Si soy ella te pido una foto!”; “Se parecen hasta en la personalidad”, son algunos de los mensajes al respecto.

A partir de su exposición, la usuaria se volvió el centro de atención de una multitud y todo esto la motivó a participar en el segmento de los parecidos del programa Bienvenidos a bordo (eltrece). Allí, se proclamó como ganadora y su nombre se volvió tendencia en Twitter. “Me anotaron sin saber y gané. Me encantaría ser más famosa aún”, sostuvo.

La doble de Wanda Nara en Bienvenidos a Bordo

Según manifestó, está orgullosa de ser parecida a ella. Asimismo, afirmó que es frecuente que todos los días se lo resalten: “Me encanta que la gente me diga: ‘¿Sos Wanda Nara? Me divierte muchísimo cuando les digo que no y no lo pueden creer. Ellos son los que me dicen que soy la doble. Esto me ocurre desde hace cuatro años”.

Por otro lado, comentó que son varias las situaciones que vive en su día a día tras la repercusión que genera su similitud física. ”Son muchísimas, las vivo a cada instante: en los shopping, parques, en Mar del Plata, teatros, boliches, en Villa Carlos Paz. Siempre piden sacarse fotografías conmigo”, aseguró.

En la actualidad, aún se encuentra conmovida por encontrarse con Nara, quien regresó a la Argentina por diversos compromisos laborales. Allí, y junto con otros fanáticos, se acercó a saludarla al local Wanda Cosmetics, ubicado en Avellaneda. En un móvil de Intrusos (América TV), se pudo ver la reacción de la propia mediática cuando la visualizó. “Es igual, soy ella”, expresó. Luego de aceptar sacarse una postal con Abril y capturar el momento, le dijo una frase al periodista que alimentó aún más los rumores de una separación con Mauro Icardi: “Me viene bien, la mando a París y me quedo acá”, lanzó.

El encuentro de Abril Olivera con Wanda Nara

Sobre este tema, Olivera habló de lo que sintió al verla y dio más detalles al respecto: “Cuando ella llegó, toda la gente creyó que yo era la Wanda verdadera. Decían cómo puede ser que esté sin seguridad. El encuentro con ella fue único, mágico. Vino hacia mí sorprendida y con una sonrisa. Estoy feliz”.

La lista de anécdotas es amplia y ella toma con orgullo los comentarios que hacen hincapié en este asunto. Actualmente, su sueño es crecer en la televisión y su proyección es seguir compartiendo contenido en las redes sociales. Si bien está acostumbrada a que las personas resalten su parecido con Wanda, hasta el día de hoy se entretiene con las reacciones que causa entre los usuarios.