Tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina, Wanda Nara pidió una cautelar para sus hijas

Ni siquiera se cumplieron 24 horas del arribo de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi a la Argentina, que ya se desató una polémica por el inminente reencuentro del futbolista con sus hijas, Francesca e Isabella. Según hizo circular la propia Wanda Nara -madre de las menores-, ellas no querrían toparse con la actriz, lo que para algunos pone en peligro el régimen de visita.

Este lunes llegó la pareja -próxima a cumplir un año de aniversario- a Buenos Aires y de inmediato se trasladaron a la mansión que compró Icardi en Nordelta, la que alguna vez fue la casa de los sueños de su exesposa. Incluso, la China subió una foto del jardín y la pileta desde las historias de Instagram en donde saludó a sus seguidores.

La China Suárez subió una foto desde la mansión de Nordelta y así confirmó su estancia allí (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

La excusa del regreso a la Argentina de Icardi tiene como motivo el ver a sus hijas, según el acuerdo que estipuló con Nara y los abogados; pero este mediodía, desde Intrusos (América TV), Andrea Taboada habló directamente con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y fue contundente con respecto al reencuentro.

“‘Las nenas lo pidieron, yo no lo pedí. Fueron obligadas por el papá a pedir por Suárez. Por eso no lo quisieron ver todo este tiempo’, es lo que me dice Wanda. ‘Ellas lo que quieren es estar tranquilas cuatro días, o los que sean, solas y con su papá’”, describió Taboada.

Al parecer, el régimen que se ordenó para el futbolista del club Galatasaray de Turquía, es el de retirar a las menores del colegio el martes a las 11 horas y desde allí tendrá la libertad y tutoría legal hasta que finalice el tiempo que definió el acuerdo.

Mauro Icardi debería reunirse con sus hijas el martes 11, pero Wanda Nara aseguró que las niñas no quieren que esté presente la China Suárez (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Según Karina Iavícoli, si Francesca e Isabella no van al colegio, las autoridades de la institución tienen la obligación de avisarle a Icardi y este debe buscarlas en el Chateau Libertador, residencia de Wanda Nara. Aquí vuelve a repetirse una escena del pasado que fue escandalosa, cuando, durante más de tres horas, la expareja discutió por las niñas, quienes se mostraron muy angustiadas por la situación.

De acuerdo a lo que mencionó Iavícoli, si en esta ocasión sucede algo similar, “11.30 la Policía estará ahí y obligará a Wanda a que entregue a sus hijas”. Además, se obligará a la figura de Telefe a abonar “una multa de 100 millones de pesos”.

Desde el panel de Intrusos explicaron que Nara enviaría “una carta documento” para impedir que la China Suárez esté con Icardi durante los días que pasa junto a sus hijas en Nordelta.

Más tarde, durante la emisión de El Diario de Mariana (América TV), Guido Zaffora se comunicó con Nara y fue tajante con su comentario al respecto. El periodista leyó ante la cámara el mensaje que le envió: “Yo quiero que esté con Eugenia, no tengo ningún problema, como las nenas están con mi pareja. Pero las nenas me pidieron que no quieren estar con Eugenia”.

Wanda Nara sí quiere que sus hijas vean a la China Suárez, pero las niñas no quieren

Luego de ello, Záffora agregó: “Las nenas le contaron a la Licenciada Fernanda Matera [del Ministerio Público Tutelar] que Mauro las obliga a pedir por la China y ellas no quieren. A mí me da igual, él sabrá. Después de todo es la relación de él con sus hijas”.

Además de aquella situación, se suma otra disputa judicial por el dinero que adeudaría Mauro Icardi en calidad de cuota alimentaria. Según informaron, el futbolista debe 152.000 dólares, pero como no está inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, aún puede entrar y salir del país.

Por el momento no se conoció la palabra del futbolista ni tampoco de Suárez. Ambos eligieron el silencio y aguardar a que el martes cerca del mediodía se produzca el reencuentro tan esperado con Francesca e Isabella.