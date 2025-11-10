La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona

Este lunes, Lionel Messi sorprendió con un posteo en el renovado estadio del Barcelona. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, destacó el delantero en un posteo que dejó la puerta abierta a un posible regreso.

Esta publicación, que llamó poderosamente la atención de los fanáticos, ilusionó a los hinchas del Barcelona, quienes aguardan expectante un posible retorno del ídolo de la institución.

La mención de Anto Roccuzzo al posteo de Lionel Messi

Con cinco fotos de frente y espalda, el futbolista apeló a su lado más sentimental y recibió elogios de todo tipo. Uno de los comentarios más resonante fue el de Antonela Roccuzzo, su esposa, quien celebró el viaje a España y las sentidas palabras hacia el club que lo vio nacer futbolísticamente.

La mención de la modelo y empresaria incluyó dos emojis: una cara emocionada y un corazón que suman a la causa. Desde su salida en 2021, Messi siempre recordó al Barcelona. Su paso poco feliz por Paris Saint Germain abrió una pequeña posibilidad de una vuelta pero, finalmente, el destino lo llevó a la Major League Soccer para vestir la camiseta del Inter Miami, el club que le acaba de renovar contrato.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, cerró su posteo Messi, usando los puntos suspensivos como un disparador a una posible vuelta a España antes de su retiro profesional.

Messi sonríe en su regreso al estadio del Barcelona

Como si el texto fuera poco, Messi redobló la apuesta al fijar su posteo en su feed de Instagram. Esta opción mantiene la publicación en primera plana y la posiciona como un contenido destacado, dándole un valor extra y realzándola sobre otras.

Dentro de las tres publicaciones fijadas no aparece ninguna mención a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, algo que llamó poderosamente la atención al ser un hito importantísimo en la carrera de Messi.

Messi en su época como jugador del Barcelona Paul White - AP

El debut de La Pulga en el Barcelona ocurrió en el año 2004 cuando, por ese entonces, el argentino tenía 17 años. En total, disputó 778 partidos oficiales y marcó 672 goles, una marca extraordinaria que lo depositó como el máximo goleador del club. En su palmarés registra 35 títulos con la institución catalana.

De cara al futuro inmediato, Messi pone sus energías en el próximo Mundial que se disputará en los Estados Unidos en el año 2026. Con su asistencia confirmada, el rosarino disputará así su sexta Copa del Mundo y pasará a la historia del fútbol mundial.