Mauro Icardi regresa a la Argentina para reencontrarse con sus hijas: “Está arreglado”

En los próximos días comenzará una nueva etapa en el escándalo mediático conocido como WandaGate. En las últimas horas, se confirmó que Mauro Icardi regresará a Buenos Aires con el objetivo de reunirse con sus dos hijas, Francesca (10) e Isabella (9), fruto de su relación con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace aproximadamente cinco meses. Si bien no se sabe durante cuantos días estará en el país, su abogada, Elba Marcovecchio, reveló algunos detalles de la logística que están armando para que el reencuentro se concrete.

A cuatro meses de haber regresado a Turquía para retomar sus compromisos con el Galatasaray, tras una ausencia de ocho meses por una lesión, se confirmó que el martes 11 de noviembre Mauro Icardi regresa a la Argentina. Seguramente viajará acompañado por su pareja María Eugenia “la China” Suárez y los dos hijos menores de ella, Magnolia y Amancio, quienes también volverán a ver a su padre, Benjamín Vicuña.

Confirmaron que Mauro Icardi regresa a la Argentina; seguramente viajará acompañado por la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

“La cuestión es que la semana que viene llega Icardi, esto es un hecho. Llega el martes y viene con la intención de poder ver a sus hijas, me imagino. ¿Todo esto está arreglado o está todavía en proceso?“, expresó Mariana Fabbiani en la emisión del viernes 7 de noviembre de DDM (América TV). La pregunta estuvo dirigida a la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, quien en diálogo con el programa dijo: ”Está arreglado. Hay disposiciones judiciales, pero también hay reserva, por lo que no puedo decir demasiado".

“Este viaje viene proyectado desde hace un tiempo y con una logística muy armada de autorizaciones del club. ¿Se acuerdan de que yo les decía que Mauro, si era por él, se tomaba un avión para estar, aunque fuera uno, dos, tres días o lo que pudiera con sus hijas? No era una expresión de deseo solamente, era un trabajo que se estaba haciendo, autorizaciones que se estaban gestionando con el club. Es importante, Mauro estuvo lesionado mucho tiempo. Para un club de fútbol es un activo, es una realidad", reflexionó la letrada.

Según la abogada de Icardi, el futbolista viajará a la Argentina para reencontrarse con sus hijas (Foto: Instagram @mauroicardi)

A partir de esto, Fabbiani le consultó por las versiones de que el club turco estaría molesto con Icardi. Cabe recordar que esta semana Yanina Latorre dijo que Galatasaray le habría llamado la atención “varias veces” al futbolista por sus ausencias y viajes durante los días libres, teniendo en cuenta de que viene de atravesar una lesión que lo dejó ocho meses sin jugar. Marcovecchio explicó que las cuestiones deportivas y la renovación del contrato no son su área, sino que las arregla el representante de Icardi con el club.

Fue entonces cuando el panelista César Carozza le preguntó por la deuda alimentaria del futbolista, ante lo que la abogada aseguró: “Mauro no tiene ninguna restricción para entrar ni salir del país. No puedo dar demasiados detalles, es una resolución que esta apelada. Hoy no está en el registro de deudores, pero de todas maneras la deuda alimentaria está más que garantizada porque Mauro es sobradamente solvente y tiene bienes en la Argentina que pueden satisfacer esa deuda. Así que no habría ningún sentido para decretar una prohibición de salida del país".

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron diez años juntos yt tienen dos hijas en común, Francesca, de 10 años, e Isabella, de 9 (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por su parte, la periodista Tatiana Schapiro quiso saber si, aun en Buenos Aires, Icardi cuenta con garantías de que verá a sus hijas, teniendo en cuenta todo lo que sucedió en los últimos encuentros, como el escándalo que tuvo lugar en el edificio Chateau Libertador, hogar de Wanda Nara, en marzo. Si bien Marcovecchio explicó que no podía entrar en detalles, sostuvo que “se están tomando todas las previsiones” y hay “mucha intención” de que suceda. “El miedo es fundado sobre situaciones que ya pasaron. Lo cierto es que estas situaciones no serían buenas para las nenas, que sucedieran y se repitieran. Ellas necesitan a su mamá y a su papá, sobre eso no hay ningún tipo de duda", concluyó la letrada.