Tras la muerte de su mamá, Paulo Vilouta le dedicó un conmovedor mensaje y contó qué fue lo último que le dijo

Paulo Vilouta vive uno de los momentos más tristes de su vida a raíz de la muerte de su madre, Alicia, quien falleció este viernes 6 de mayo. El periodista, que el jueves condujo el último programa de Intratables (América), reflejó su dolor en una conmovedora publicación que hizo en sus redes sociales para homenajear y despedir a la mujer que le dio la vida.

“Cuando nuestro trabajo es tan público y uno pretende que la vida privada sea privada, yo creo que hay momentos que se deben compartir con todos por el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas que me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá”, introdujo el periodista en el posteo que realizó en Instagram junto a una imagen en la que se lo ve posando con su madre y otros familiares.

La imagen que compartió el periodista en su cuenta de Instagram Instagram Paulo Vilouta

A continuación, compartió una frase reflexiva y reveló cuál fue la última conversación que tuvo con Alicia. “Es ley de los hijos, pero duele, cuesta y nunca uno está preparado. El jueves me envió un WhatsApp después de Intratables, feliz como siempre con mis cosas. Ayer me saludó a las 6.40 am y después de la nada, y porque su corazón quiso, partió”, detalló.

Seguido, Vilouta enumeró: “Me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía y fuerza siempre. Sus mensajes con un ‘arréglate la corbata, no discutas con un compañero, párate derecho, cuídate, y sé feliz’. Nos disfrutamos y mucho, disfrutó su vida y la de sus hijos y nietos. Me enseñó a querer la vida y vivirla. Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y por sobre todo una gran mamá”.

Hacia el final de la publicación, el comunicador se refirió al apoyo que recibió por parte de sus más de 80 mil seguidores ante la triste noticia. “Gracias a todos por tanto cariño y disculpen no poder responder uno por uno. Los quiero”, concluyó.

Paulo Vilouta junto a su madre y parte de su familia Captura Instagram Paulo Vilouta

A raíz del posteo, muchos amigos de Paulo le dejaron contenedores mensajes en las redes sociales. “Te quiero mucho”, expresó Pitty la numeróloga. “Abrazo enorme”, escribió la politóloga Catalina de Elia. En tanto que el periodista Martín Liberman, manifestó: “Te quiero Paulito. QEPD”.

El pasado jueves, a las 23.42, luego de una década en el aire y varios conductores al frente, Vilouta fue el encargado de liderar la despedida de Intratables, el ciclo por el que desfilaron todas las voces del amplio espectro político del país. El periodista entrevistó a Santiago del Moro, uno de los más destacados conductores del ciclo y recibió a distintas personalidades que pasaron por el programa a lo largo de estos años.

Intratables nació como un magazine de debate que comenzó tratando sobre todo temas del espectáculo, pero fue cambiando y giró su temática hacia el lado de la política, donde el debate era estrella y la actualidad del país era tratada con distintos puntos de vista en el show.

Además de Vilouta y Del Moro, el programa contó con presentadores como Guillermo Andino, Fabián Doman y Alejandro Fantino.