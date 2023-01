Tras las críticas, Isabel Macedo compartió una tierna foto de su hija y fue tajante

escuchar

Durante las últimas semanas, Isabel Macedo estuvo en el centro de la escena por una repudiable situación que tuvo lugar en las redes sociales. Compartió una foto de su familia durante sus vacaciones, pero los usuarios criticaron y opinaron duramente sobre su hija menor, de tan solo siete meses. Lejos de quedarse callada, respondió con un contundente mensaje y además compartió una serie de postales con unas sensibles palabras para cerrar el tema.

“¡Parece un muñequito Michelin!”; “¡Cómo te deben quedar los brazos y la espalda de alzarla”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió la actriz a partir de la publicación que hizo del que parecía ser uno de los primeros encuentros de Julia, -su segunda hija con Juan Manuel Urtubey nacida en junio de 2022-, con el mar. Si bien varios celebraron la alegría de la familia, otros cuestionaron y criticaron el cuerpo de la pequeña.

La exFloricienta, decidió no quedarse callada y compartió un contundente y sentido mensaje dedicado a su hija: “Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto, vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí, nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar”.

Isabel Macedo respondió a las críticas sobre su hija (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Tras la viralización de sus posteos, su respuesta a las críticas y después de hablar públicamente sobre el tema en una entrevista con Telenoche (eltrece), Macedo volvió a hacer uso de sus redes sociales y con, una simple, pero poderosa oración y unas tiernas postales, dio por finalizado el tema. Las fotos fueron también de sus vacaciones en las playas de Punta del Este, Uruguay, donde Julia -una vez más- disfrutó del mar y la arena en brazos de su padre.

"Escribiendo nuestra historia", el mensaje de Isabel Macedo (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

La menor de la familia Macedo-Urtubey, también jugó y se divirtió con sus padres y sus hermanos Belita (la hija mayor del matrimonio) y Mateo (fruto de la relación del exGobernador de Salta con su anterior pareja). Los cinco hicieron una postal que la actriz compartió con sus seguidores bajo la premisa: “Escribiendo nuestra historia”.

Las postales familiares que compartió Isabel Macedo tras las críticas a su hija (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey junto a Mateo, Belita y Julia (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Julia volvió a disfrutar de sus primeros encuentros con el mar y la arena (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

El contundente descargo público de Isabel Macedo por las críticas a su hija

Luego de que los usuarios comentaran su posteo con críticas y agresiones con respecto al cuerpo de su bebé, Macedo publicó un posteo con un sentido mensaje hacia su hija, pero también hacia quienes dejaron comentarios hirientes. Horas más tarde dio una entrevista con Telenoche (eltrece) junto a su marido y allí se refirió públicamente a la delicada situación que tuvieron que atravesar.

“La verdad es que pienso que desde un lugar consciente contestar mal o enojarse genera más bronca y más odio, y eso es algo de lo que ya tenemos y conocemos bastante”, sostuvo Macedo. En este sentido, continuó: “Tengo un pensamiento formado con respecto a la gente que piensa de esa manera y siente la libertad de decirlo, pero también elijo transformarlo, sabiendo que nuestra hija está súper cuidada, que es un bebé que tiene siete meses y que come apenas algunas cosas porque es que puede comer de todo”.

El descargo de Isabel Macedo

Durante la charla, la actriz también llamó la atención y puso sobre la mesa la necesidad de ser más cuidadosos con lo que se dice en las redes. “Para mí, como una persona pública, elijo ser una persona responsable, y tomarlo de esa manera y contestar con el mayor amor posible, para que sea algo que los deje pensando”, sostuvo.

Isabel Macedo hizo una profunda reflexión sobre los comentarios y opiniones que recibió su hija (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Por último, mencionó su preocupación ante los mensajes y la posibilidad de que sus hijas se enteraran: “Nosotros somos dos adultos, las chiquitas no ven las redes, no saben lo que está pasando. Pero, me daría bastante miedo si pudieran leer y si supieran las cosas que dijeron”.

