Barby Franco tuvo un fallido al hablar de su embarazo y reveló el sexo del bebé que espera con Fernando Burando

Barby Franco espera su primer bebé, y en la pareja que conforma con Fernando Burlando, es todo felicidad. Tanta, que la emoción le jugó una mala pasada en sus planes en relación con el embarazo. Es que, cuando contó que estaba en la dulce espera, dijo que con el abogado habían decidido, por el momento, no revelar el sexo y guardarse para ellos si será niño o niña. Pero, el 17 de julio durante la emisión en vivo de La noche del domingo (América), que conduce Mariano Iúdica y del que es parte, tuvo un desliz con el que sin querer, habló de cómo se agrandará la familia.

“¿Cómo estás? ¿A ver cómo está eso? ¡Uy, de una semana a la otra!”, se sorprendió Iúdica al ver el vientre de la modelo. Entonces, Franco expresó: “Está prendida”, y de inmediato corrigió: “Prendido fuego, prendida fuego… No sabemos qué es todavía”.

Pero, el conductor no se la perdonó. “Ya sabés, ya sabés. Se te acaba de escapar recién”, le dijo, entonces Franco comentó, entre risas: “¡Qué bolu...! Bueno, está así, está a full. No me quiero pisar más sola porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos”.

Barby Franco reveló cuál será el sexo del bebé que espera

Fue en el mismo ciclo, pero semanas atrás, que Barby contó cómo fue el momento en el que, con su pareja, recibieron la esperada noticia de su embarazo. “Estábamos llorando los dos, nos mirábamos, y no lo grabé, ¿podés creer? Los dos llorando, increíble. Ya estoy de 16 semanas, cuatro meses, estamos pasando por un montón de sensaciones rarísimas como familia. Justo en esta semana, a la mamá de Fer le agarró un accidente, le mando un beso grande, y a toda la familia Burlando que la verdad que la estamos pasando medio bajón”, relató.

En aquella oportunidad, y muy intrigado por el sexo del bebé, Iúdica le preguntó si se podía saber, pero ella prefirió ser reservada al respecto, y solo respondió: “Todavía no, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Ya medio que estoy pensando en nombres, igual escucho ideas”.

Barby Franco espera su primer hijo (Foto: Captura de video)

Con mucha emoción, recibió flores por parte del equipo y luego posó para una divertida instantánea junto a sus compañeros: “¡Es muy baby shower esta foto!”, expresó. Como suele suceder, pocos minutos después de la confirmación del embarazo, en las redes no tardaron en hacerse eco de la noticia y felicitarla.

El anuncio de Barby Franco sobre su embarazo

Barby Franco mostró el chat en el que le anunció a Fernando Burlando que está embarazada

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la exazafata de Guido Kaczka reveló la conversación que tuvo con Fernando Burlando para contarle la esperada noticia.

“¡Jodeme!”, escribió él después de ver la imagen del test de embarazo positivo. De acuerdo a lo que relató la modelo, el abogado se encontraba en un partido de polo.

El chat entre Barby Franco y Fernando Burlando cuando la modelo le contó del embarazo Instagram @barbaritafranco21

“Después de tantos años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo”, escribió la bailarina en el posteo.

“Te esperamos para darte cada segundo de nuestras vidas. Te amo, Fernando Burlando! ¡Sos el mejor papá del mundo!”, agregó. Cabe destacar que el abogado ya es padre de María y Delfina, fruto de una relación anterior.