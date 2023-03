Tras su renuncia, Víctor Hugo Morales habló de la propuesta que le hizo C5N: “No me interesa para nada”

escuchar

Este martes, se dio a conocer la noticia de que Víctor Hugo Morales decidió no continuar en C5N y, horas después de hacer su descargo en la radio, dialogó con A la tarde (América) y brindó más detalles sobre los términos en los que se despidió de la señal.

Morales, quien fue una de las figuras destacadas del canal de noticias durante los últimos años, dio un paso al costado este lunes. “La televisión es así: se entra y se sale. Decenas de profesionales desean un programa aunque sea una vez a la semana y yo lo he tenido todos los días durante muchos años. Cuando uno se queja cuando sale de la televisión es un poco injusto con la fortuna que ha tenido, así que estoy a buenas con eso”, dijo en un móvil del programa que conduce Karina Mazzocco en América.

Víctor Hugo Morales habló de su renuncia a C5N

“La nostalgia va a venir con el tiempo porque es un lugar muy querido y donde tengo muchos amigos. Me voy por estas cosas profesionales que a veces ocurren, pero con plena gratitud de los años vividos”, continuó explicando el célebre relator de fútbol.

Al ser consultado en torno a si faltó una conversación con los directivos del canal, contestó: “No faltó ninguna charla, hablamos muchísimo. Ellos insistieron mucho y yo, de mi lado, sentí que este año la oferta que me habían hecho de trabajo profesional no satisfacía mi inquietud y mi expectativa”.

Además, Víctor Hugo Morales remarcó la importancia del 2023 para la señal de noticias: “Este es un año de elecciones, yo tenía la ilusión de tener lo mismo que el año pasado. Ellos tienen una expectativa distinta de cómo va a ser el año y de qué es lo que quieren hacer con la programación, que es respetable, pero también es respetable mi posición de decir ‘eso no me interesa para nada’”.

La palabra de Víctor Hugo Morales en A la tarde tras su renuncia a C5N

El relator dejó en claro que se va de C5N en buenos términos. “Hicieron todo lo posible por retenerme, solo que las condiciones en las que me querían retener no satisfacían lo que a mí, desde el punto de vista profesional, me importaba para este año”, concluyó.

Por último, al comunicador le pidieron que titule su salida de C5N: “Es un hasta luego... Hasta siempre”, manifestó y aclaró que esperaba continuar, pero que no se dieron las circunstancias.

Cabe señalar que La hora de Víctor Hugo ocupaba la franja de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, pero las autoridades querían reducir su presencia al aire a un formato semanal, en un horario estelar.

Las negociaciones duraron varios días, pero no terminaron en buen puerto. El primer ofrecimiento que el periodista tuvo fue hacerse cargo de un ciclo los domingos por la noche, pero no lo podía llevar adelante por su labor como relator de fútbol cada fin de semana.

Entonces, le propusieron que fuera parte de diferentes momentos de la grilla con participaciones especiales. Sin embargo, ninguno de estos ofrecimientos lo complació, ya que según su declaración quería mantener el mismo horario que en el 2022.

En una publicación que realizó en Twitter, compartió un fragmento de su descargo en AM 750: “Simplemente no estaba satisfecho con el ofrecimiento del canal, que reducía mucho mi participación”. Además, aclaró que en su salida no hubo ninguna deuda por parte del canal ni ninguna discusión.

