Tras su salida de LAM, Nancy Duré apuntó contra Yanina Latorre: “Necesita agredir para sentirse bien”

La relación entre Nancy Duré y Yanina Latorre nunca fue buena. Sin embargo, el destino volvió a cruzarlas cuando la periodista fue convocada como panelista para reemplazar a la mediática en Los ángeles de la mañana, sus vacaciones de verano. Y si bien en un principio el reemplazo era por una semana, Duré se quedó en el ciclo durante cuatro meses, tiempo que la llevó a convivir con la rubia y a reavivar una mala onda que data de hace tiempo.

Si bien los cruces en vivo entre ambas panelistas eran cotidianos, toda esta guerra salió a la luz en un Instagram Live que la periodista hizo ayer para el portal PrimiciasYa. Su testimonio y su recomendación de que Latorre vaya al psicólogo no hicieron más que alimentar la pelea entre ellas.

“Dije realmente lo que pensaba. Yo la pasé bárbaro en LAM, a mí no me hizo mella lo que me hacía y creo que eso la desestabilizaba. Es más, la idea es que vuelva al programa”, lanzó Duré este mediodía en Intrusos. Tras asegurar que está muy agradecida con Ángel De Brito y que es muy probable que vuelva al programa en unos días (ya que Yanina se va a vacunar a Miami en junio), la periodista advirtió que no la echaron del ciclo como muchos sugirieron: “No es que me echaron, yo estaba haciendo un reemplazo. Cuando vino Pía Shaw y Maite Peñoñori pasó de cronista al piso, Ángel dijo que le gustaría que me quede. Estoy súper agradecida con él porque me pude mostrar tal cual soy”, confesó.

“Cuando yo digo que tuve muchas ‘Yanina Latorre’ en mi vida es porque en mi vida pasé por cosas que nadie sabe”, expresó. Ante la intriga de todo el panel, Duré relató un duro momento que vivió en su adolescencia. “A los 14 años me empecé a quedar ciega por una enfermedad que no encontraban el origen. Me tuve que someter a un tratamiento de corticoides durante muchos años. Pasé de ser una bailarina clásica a una gorda al día siguiente y ahí entendí el bullying que se siente (...). A los 48 años no me preocupa que a ella le moleste cómo me visto o el color de mi piel”, indicó.

Y enseguida aseguró que su enfrentamiento se acrecentó cuando Latorre quedó a cargo de la conducción del programa [ante la ausencia de De Brito, que había viajado a Miami a vacunarse]. “En las últimas dos semanas, Yanina tomó la conducción y siempre hace esto de poner a todas a su favor para sacar a la que le molesta. El problema de Yanina no es conmigo, es con ella. Necesita agredir para sentirse bien. Si vos querés resaltar, no hace falta tirarle tierra al de al lado”, lanzó.

Inmediatamente su discurso fue interrumpido por Evelyn Von Brocke, quien también pasó por el ciclo de eltrece y tuvo la misma experiencia con Latorre: “Lo que hace ella es un bullying laboral. Yo estoy hace 26 años en la tele y jamás viví lo que viví ahí adentro. A mí lo que me molestó fue que se metiera con mi hija. Fue la única vez que me levanté de un plató de televisión, es inaceptable. Le tienen miedo a Yanina y van todas detrás de ella”.

“Yo no tenía nada que perder porque no era fija. Tenía la espalda para contestarle. En el caso de Cinthia [Fernández], Yanina ha sido muy cruel con ella. Entiendo que no quiera volverá sufrir lo mismo, no la quiere tener en contra. Si te la ponés en contra, sabés que después la tenés diciéndote de todo todo el tiempo”, señaló Duré.

Sin embargo, la periodista advirtió que su enfrentamiento con Latorre viene de hace mucho tiempo. “Ella me empezó a decir ‘parda’ por mi color de piel cuando la revista donde trabajaba publicó algo de ella que no le gustaba. Yo le dije: ‘Yo me hago cargo de lo que firmo, de lo que no, no’. La persona que llevaba información de Yanina era alguien que se decía amiga de ella. Yo amo mi color de piel, el problema es la carga peyorativa que le pone a eso”, recordó.

“Cuando entre a LAM ella estaba de vacaciones. Después ella llegó en son de paz y yo no soy rencorosa. Incluso me invito a su cumpleaños y yo fui. Pero tenía esas chicanas permanentes y yo no me quedo callada, respondo siempre. Ella me decía todo lo que pensaba que me iba a doler. Yo no soy una santa, pero tampoco hiero a la gente”, concluyó.

LA NACION