Tras su separación, Juana Repetto mostró cuál es el nuevo pasatiempo que comparte con sus hijos

A un mes de su separación de Sebastián Graviotto, con quien estuvo casada durante dos años y se convirtió en madre de Belisario, Juana Repetto utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo atraviesa este difícil momento; y en las últimas horas, sorprendió al mostrar cuál es el pasatiempo que comparte con sus dos hijos.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron tras dos años de casados Ig / @sebastiangraviotto

A modo de terapia, la actriz decidió empezar clases de cerámica, una actividad que requiere paciencia y dedicación, ya que se trata de la técnica de crear objetos con arcilla y otros materiales. “Buenas. ¿Cómo están? Acá aparezco, ando perdida porque bueno, ya saben, igual acomodándonos ya mucho más en calma en lo de mamá, empezando a organizarnos, a encontrar nuestra rutina acá y demás. Así que contenta. Les acabo de subir un video de cómo pinté mis primeras piezas de cerámica. A ver si les gusta”, expresó a través de sus historias de Instagram, cuenta en la que acumula 1.6 millones de seguidores.

En ese sentido, se sinceró sobre uno de los primeros desafíos del taller: hacer una huevera. “Me están preguntando por la huevera que recién mañana se supone que ya está horneada para pintar y después no sé, yo me voy a llevar una docena de huevos para ver si entran bien. Si la pinto al pe**, me llevó un montón de tiempo hacerlo y no me divierte tanto como tener la mano en el barro. Así que ahí va la huevera, y también estoy haciendo una tabla para picada”, dijo, entre risas.

Pero eso no fue todo, luego subió el resultado de una de sus creaciones. En esta oportunidad, se trató de un cuenco. “Así quedó, ¿les gustó? Beli lo aprobó”, señaló sobre su hijo menor. Mientras la actriz avanzaba en sus piezas, los fanáticos preguntaban por la famosa huevera, por lo que no tardó en dar detalles del proceso en tiempo real. “Se fue la huevera al horno. Después les muestro. Y ahora voy a pintar este que lo tengo que lijar, que me pidió Toro para poner papas fritas y ketchup. Está buenísimo. También puede ser humus y verduras, ¿qué más pondrían acá? Nachos y guacamole… Después les muestro cómo queda pintado”, expresó y se mostró abierta a la opinión del público.

Belisario, el hijo menor de la actriz, estrenó una de las creaciones de su madre (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

“Me encanta!!! Te das tiempo para todo!!! Y cerámica es un hermoso cable a tierra!! Crear, diseñar y desconectar!!; ”Hermoso quedó y es terapéutico, cualquier actividad artística. Disfruta mucho ese momento que estás creando" y “Gracias por inspirarnos y demostrarnos que con mucho amor se puede hacer todo por los hijos y estando sola”, fueron algunos de los mensajes en los que sus seguidores celebraron su nuevo hobby.

Uno de los comentarios que celebraron la nueva actividad de Juana (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

Pero ella no es la única que está interesada en esta rama de la artesanía. “Decime que fuiste a cerámica sin decírmelo”, expresó en una de sus últimas stories en la que se lo ve a Toribio, su hijo mayor, con el pantalón manchado, señal de que había ido a clases.

Al igual que su madre, Toribio también hace cerámica (Foto: captura Instagram/@juanarepettook)

Juana Repetto reveló si le gustaría volver a enamorarse

Abierta al diálogo con sus seguidores, Juana decidió este miércoles abrir la cajita de preguntas de Instagram y se sinceró cuando una usuaria indagó si volvería a apostar al amor y a ser madre.

“No lo puedo saber. Lamentablemente, siento que es algo medio incontrolable. Uno no puede decidir enamorarse. Puede pasarte sin que tengas ganas o tener muchas ganas y que no te suceda”, comenzó.

Y continuó: “Y con respecto a otro hijo, casi que creería que más no que sí, pero tampoco es que te digo ‘ni en pedo, cierro la fábrica’. Creería que no. En este momento no tendría un hijo en lo absoluto, pero todavía no cumplí 36…”.