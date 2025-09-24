Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, fue encontrado en situación de calle y organizaron una campaña para ayudarlo

El actor Tylor Chase, de 36 años, que saltó al estrellato del canal Nickelodeon a una temprana edad en la recordada serie “El manual de supervivencia escolar de Ned”, fue visto en los últimos días deambulando por la ciudad de Riverside, California, en situación de calle luego de que una tiktoker lo reconociera y publicara un video hablando con él.

La influencer @lethallalli compartió en su cuenta de TikTok un clip en el que aseguraba haber reconocido a Chase en la vía pública. De inmediato, cientos de usuarios se sorprendieron por el aspecto descuidado del querido actor: barba, ropa vieja y marcada delgadez.

El video, en el que se lo escucha decir: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, generó confusión entre los usuarios y la influencer decidió organizar una colecta de dinero a través de GoFundMe para ayudarlo a salir de aquella situación y cubrir sus necesidades básicas.

Chase, que nació en 1989 en Arizona y formó parte del mencionado programa junto a los actores Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, no había sido visto desde 2021, cuando dejó publicar videos en su canal de YouTube, en donde se dedicaba a compartir poemas y actuaciones desde que lo abrió en 2014, según publicó El Universal.

Tylor Chase en una de las imágenes que compartió la tiktoker

A los pocos días, la iniciativa fue muy apoyado por sus fans y la tiktoker se encargó de organizar la colecta y mantener informados a sus seguidores sobre cómo avanzaba la situación aunque no pudo volver a dar con Chase.

Sin embargo, recibió un llamativo mensaje de la madre del actor en donde le pedía que no intentara entregarle dinero a su hijo. “Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”, le recriminaba la mujer, en una captura de pantalla que compartió lethallalli.

Tylor Chase interpretó a Martin Qwerly en la serie El manual de supervivencia escolar de Ned

Intrigada por la postura de la madre de Chase, la creadora de contenido insistió en darle el dinero colectado: “Hay dinero que me gustaría al menos darte porque no sé qué más hacer con él. El dinero no es para mí y no es mi deseo recibirlo”.

“Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”, respondió la mujer.

Los mensajes que la tiktoker intercambió con la madre de Tylor Chase

Hasta el momento no hubo actualización de cómo siguió el caso ni tampoco precisiones sobre que problemas de salud padece Chase o cómo fue que terminó en situación de calle.

Cabe destacar que, además del mencionado programa de Nickelodeon, el actor había participado en otras series populares como Everybody Hates Chris y en la película Good Time Max (2007). En tanto, también puso su voz para el personaje de Hank Newbern del videojuego LA Noire (2011).