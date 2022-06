¡Es incómodo! El insólito regalo por canje que Vicky Xipolitakis le hizo a Marley por su cumpleaños

Marley cumplió 52 años y lo celebró en un prestigioso restaurante especializado en carnes en Buenos Aires. Lo hizo en compañía de varios famosos de la farándula como Florencia Peña, Humberto Tortonese, Lali Espósito, María Elizabeth Vernaci, Jesica Cirio y Lizy Tagliani. No obstante, la que se llevó todas las miradas fue la modelo Vicky Xipolitakis, quien llegó con un insólito regalo al festejo.

Con la alegría y personalidad que la caracteriza, la modelo entró al restaurante gritando “Que los cumplas feliz”, mientras trasladaba su regalo envuelto en papel film y adornado con globos inflables. Vicky Xipolitakis le regaló una silla gamer, las cuales utilizan los streamers o youtubers para pasar largas horas frente a la computadora. Según los panelistas de Socios del Espectáculo la mediática no pagó por el regalo, sino que sería parte de un canje.

Vicky Xipolitákis se acercó al cumpleaños de Marley con una silla gamer. Gerardo Viercovich - LA NACION

En dicho programa, también mostraron cómo la modelo trasladaba por la calle el insólito e incómodo regalo que no entró en el baúl del auto del conductor. “Se nota que le encantó a Marley”, dijo irónicamente Adrián Pallares, y agregó: “Marley dijo ‘me encantó, pero la voy a dejar acá, la vengo a buscar mañana si no está, no está'”.

Marley recibió un insólito regalo de la Vicky Xipolitakis por su cumpleaños 52.

Luego de la fiesta, la modelo compartió algunas imágenes en la que se ve a los invitados disfrutando de una agradable noche en uno de los restaurantes más prestigiosos de Buenos Aires. “Que hermosa noche!!!!!!!!!!!! Gracias Marley , nos divertimos mucho!!!!!!”, le escribió Vicky Xipolitakis a su amigo en un posteo de Instagram y sus seguidores tomaron con mucho humor la iniciativa de la modelo.

Entre las fotos que compartió se ve cómo Marley se cae junto a un invitado de la silla gamer y todos los presentes se ríen de la situación.

La vedette de Cobra K no fue la única que dio la nota en festejo del conductor de televisión. Humberto Tortonese le regaló una remera con distintas imágenes de Marley junto a su hijo Mirko y le dio otra remera con una imagen editada en la que se lo ve a Tortonese en los hombros de Marley como si se tratara de su hijo. En ese momento de risas, Lizy Tagliani aprovechó para darle su obsequio: una servilleta. “Es muy parecido a la servilleta de acá”, le dijo Marley en complicidad con su amiga.

Vicky Xipolitakis se animó a un osado cambio de look

En la previa el cumpleaños del conductor de televisión, Vicky Xipolitakis estuvo en boca de los medios por su osado cambio de look. Tras lograr hacerse un lugar en su ocupada agenda -cargada de compromisos no solo televisivos sino con los shows teatrales de Cobra K -, pudo pasar por el salón. Recién salida, protagonizó una despampanante sesión de fotos en donde no solo mostró su nuevo pelo sino que, además, posó con un llamativo equipo deportivo.

Este consistía en una calza negra acompañada por una remera al cuerpo del mismo color. Por encima, llevaba un mini short deportivo en fucsia y un chaleco similar a las pecheras utilizadas por los jugadores de fútbol americano. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) sigue dando qué hablar entre sus trabajos en televisión y teatro, y su vida personal que comparte en las redes sociales.