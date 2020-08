Mariachi Femenil Innovación Mexicana es el nombre de la agrupación que interpreta versiones "rancheras" de las más diversas canciones (YouTube)

Violines, guitarras, trompetas, un par de notas de piano y cuatro mágicas voces fueron los condimentos necesarios para que un cover de "Bohemian Rhapsody" se volviera furor. Un grupo de mujeres mariachis publicó su original versión de la famosa ópera rockera de Queen y recibió infinidad de elogios.

Los arreglos de guitarra de Brian May fueron reemplazados por clásicas trompetas rancheras mexicanas. Los coros característicos de la emblemática banda de rock estuvieron a cargo de cuatro de las más finas voces del conjunto Mariachi Femenil Innovación Mexicana, en el que solo participan mujeres. El acento mexicano del idioma inglés también funciona como toque distintivo.

La interpretación, que a pesar de tener una alta circulación en estos días fue lanzada hace dos años, dura 6:31 minutos y le arrancaría las más sinceras lágrimas al propio Freddie Mercury. En YouTube, el video ya contabiliza 840 mil reproducciones. Filmado en un estudio de sonido, muestra a las mujeres emulando la toma con fondo negro del videoclip original y luego enfundadas en brillantes trajes de mariachi azules.

También hay una versión en vivo, que las mariachis realizaron en plena calle en México. El grupo Mariachi Femenil Innovación Mexicana realiza versiones de las más diversas canciones hace unos cuantos años.

En su canal de YouTube se puede encontrar un cover de lo más dramático de "Bésame mucho", el popular bolero mexicano de Consuelito Velázquez; otro de "Marry You", de Bruno Mars, y uno grabado puertas adentro durante la pandemia de "Stand by Me", de Ben E. King.

El grupo hasta grabó su propia interpretación de "Color Esperanza", de Diego Torres."Innovación Mexicana es uno de los pocos mariachis femeniles que revoluciona la música tradicional mexicana con fusiones de percusión y acordeón. Preservan la tradición del mariachi tradicional y se interesan por la indumentaria tradicional mexicana", se describe el conjunto en su página de Facebook.

Actualmente, se encuentran grabando más de sus características versiones para su tercer lanzamiento discográfico.