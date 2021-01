El cirujano Yamil Ponce, invitado en el programa Todas las tardes, aportó nueva información sobre la salud y los cuidados que recibía Diego Maradona los días previos a su fallecimiento Fuente: Reuters

A un mes y medio del fallecimiento de Diego Maradona, su entorno todavía repasa las posibles irregularidades que podría haber padecido en sus últimos días. El médico cirujano Yamil Ponce reveló nueva información sobre los momentos previos a la muerte del astro del fútbol, que podrían aportar pistas sobre los cuidados que recibía en su casa.

En su paso por Todas las tardes (elnueve), el especialista habló de la pandemia de coronavirus y de su rebrote y, hacia el final de la entrevista, la charla viró hacia un tema inesperado: la muerte de Maradona. En ese marco, el médico se refirió por primera vez a una experiencia que lo indignó y que vivió con una médica que atendía con frecuencia al papá de Dalma y Gianinna Maradona.

"Va a ser la primera vez que lo cuente", anunció. "Los periodistas me preguntaron si yo había conocido a Maradona o si alguna vez me llamaron para atenderlo y una semana antes del fallecimiento de Diego me llamaron, pero no del entorno fijo de Maradona. No era su familia", comenzó.

Algo nervioso, el profesional contó que una médica le pidió que fuera a un domicilio para atender al exfutbolista. "Me llamó la atención esto porque pensé: '¿Cómo puede ser, si tiene su médico personal y debe tener toda una internación domiciliaria?'". Ponce añadió: "La médica me dijo: 'Mirá, Yamil, quieren que vayas a domicilio', porque yo tengo un equipo que hacemos atención en domicilio donde hacemos cirugía cardiovascular, cardiólogo, clínico y demás".

Luego, explicó que pasó un presupuesto para el trabajo. "Me dijeron: 'No, mirá, ni ahí van a pagar eso' y 'tanto lío por un par de recetitas'", recordó el médico.

"Yo no digo que haya sido a propósito. No conozco al médico de Maradona y quizás lo haya amado e idolatrado, pero evidentemente faltaban ciertas cosas", señaló Yamil Ponce Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

"Obviamente me rehusé a hacer algo así con Maradona, ni con cualquier persona. Ahí uno puede sacar conclusiones de la atención que a lo mejor este ser humano tenía", consideró. "No puedo juzgar qué o quién, pero no se lo desearía a ningún paciente que alguien por teléfono, sin conocer y sin atender me tire 'tanto lio por unas recetitas'. Es feo", señaló Ponce, que admitió que estaba "tirando una bomba".

Finalmente, en referencia al entorno de Diego, opinó: "Yo no digo que haya sido a propósito. No conozco al médico de Maradona y quizás lo haya amado e idolatrado, pero evidentemente faltaban ciertas cosas".