“El Colo” de Cebollitas rompió el silencio sobre qué pasaba en las grabaciones: “Se les iba la mano”

Desde el día en el que Juan Yacuzzi, integrante de la exitosa serie Cebollitas (Telefe), rompió el silencio sobre los maltratos que sufrió en el set por parte de la producción, la polémica se encendió y varios de los actores que formaron parte se sumaron a las acusaciones. Ahora fue Diego Vicos, que se puso en la piel de “El Colo”, el que habló de los “castigos” que se vivían en aquel entonces.

“Si mi hijo encara un proyecto como fue Cebollitas, con tantas horas y ese trato tan intenso a nivel actoral, quizás yo no se lo permitiría”, comenzó a decir Vicos en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live, en referencia a su paso por la televisión siendo aún un niño. “Si le preguntás al ‘Colo’ cuando tenía 12 años, no te voy a mentir. Estábamos cansados, había otras reglas de horarios y a veces los directores tenían mucho carácter”, relató el productor.

Un actor de Cebollitas relató el maltrato que se vivía en la serie

Al ser consultado sobre cómo era trabajar durante esos años en la tira, se animó a recordar lo que vivió: “En ese momento eran los años 90, era todo más suelto. Nos trataban como adultos siendo jovencitos y ahí es donde venía la presión”.

En ese marco, Vicos comenzó a enumerar la intensa rutina que debían cumplir los integrantes del elenco. “Eran diez horas, más las giras, visitas a los países, eventos, teatro, era todo un tema. Realmente el colegio lo terminé como tuve, fue muy estresante estudiar porque teníamos que saber el guion y no era fácil, era muy demandante. Entiendo que en estos tiempos si se desarrolla una novela infantil las producciones trabajarían de otra forma. Un niño hoy en día si siente una molestia, los padres van a estar muy atentos y en alerta”, aseveró.

Como parte de su descargo, también se refirió a cómo era el cuidado de los padres para con sus hijos, y reveló: “Si mi hijo trabajara en televisión lo pienso mucho más y sería más cauteloso. No digo que mis papás no me cuidaron, era un tema delicado. No solo ganábamos buen dinero, sino que nuestros padres querían que estemos felices y haciendo lo que nos apasionaba. Para mi era mi primer proyecto, y ellos estaban siempre ahí”.

En cuanto a los maltratos que se vivían en el set, explicó que “no era una explotación, pero que era muy intensa la grabación”. “El proyecto y la producción nos pudo haber cuidado más en cuanto a tiempos. Por ejemplo no hacer teatro en la semana, ya que también teníamos rodajes. Era mucho”, contó.

Diego Vicos y Carmen Barbieri en las grabaciones de Cebollitas Captura Instagram

Luego de nombrar esas cuestiones, el actor sorprendió a Etchegoyen cuando reveló: “Nos ponían los puntos, a veces a algunos productores se les iba la mano y hablaban fuerte”. En ese sentido, aclaró: “Estábamos cómodos en el canal, si hubiéramos estado incómodos nos hubiesen buscado la comodidad porque era un proyecto redituable para el canal y si nos quejábamos nos iban a acomodar ya que éramos los protagonistas. Sin nosotros la novela no funcionaba. Hoy en día tendrían que tener más tacto”.

Por último, el actor aportó un ejemplo de las situaciones que atravesaban y detalló: “Jugando de mano con los varones, en vez de corregirnos como en el colegio, no buscaban una forma sutil. En ese momento nos castigaban, si teníamos que hacer una gira y viajar en un avión no nos dejaban viajar y sancionaban a quien se portaba mal o no grababas algún episodio de la novela”.

Otro exactor de Cebollitas denunció violencia y lanzó una dura acusación: “No hubo un muerto de milagro”

La última persona que había contado sobre sus vivencias en la exitosa novela fue Marcelo Italiano, quien también en diálogo con Mitre Live recordó reveló lo que vivió en el año 1997.

El actor, más conocido por interpretar al personaje de Sammy en la tira de los noventa, aseguró que fue testigo de muchísimos actos de violencia verbal y psicológica ejercida sobre los menores de edad, incluido él. En esa línea relató que hubo amenazas, malos tratos y gritos, en especial cuando alguno se equivocaba o cuando los productores no alcanzaban el resultado que tenían en mente.

Marcelo Italiano interpretaba a Sammy en Cebollitas captura de video

“Te gritaban si no te sabías la letra o no te cambiabas con la rapidez que pedían. ‘Che, pibe, no seas tan paje… No seas tan bolu…, esto es televisión, esto sale como chorizo. Dale, dale, dale’. A los gritos. Había amenazas también, porque te decían que si no hacías lo que pedían, te mandaban el telegrama”, sentenció.

Asimismo, rememoró un evento que pudo haber terminado con una tragedia. “Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared. Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro”, relató.

Estos recientes testimonios ya se suman a la lista Juan Yacuzzi, Martín Miani, Iván Rossi, Matías Boquete, Mariana Rubio y Pedro Castagna, quienes confirmaron los terribles episodios.

En cuanto a las personas que desmintieron los hechos, solo Carmen Barbieri y Dalma Maradona salieron al cruce y declararon que por su parte no vivieron situaciones similares.