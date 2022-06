Un ex Cebollitas habló sobre el maltrato en las grabaciones: “Vi cosas que no me gustaría que viva mi hija”

Cebollitas (Telefe), la telenovela para adolescentes que relataba la historia de un club de fútbol barrial, logró hacerse con el cariño de millones de argentinos tras su estreno a fines de los noventa. Seguido al éxito que implicó Chiquititas, esta nueva propuesta buscaba ampliar su público. Aunque, al finalizar, los actores continuaron con sus respectivas carreras, años después algunos de ellos decidieron salir a hablar sobre los maltratos que vivieron durante la grabación del programa. En la noche del miércoles en LAM (América), Leo Centeno recordó cómo fue su experiencia personal.

A mediados de los ‘90, Cris Morena consideró que era hora de crear shows dedicados enteramente a los adolescentes y, así, se consagró como la mente detrás de múltiples éxitos televisivos. Dentro de una lista conformada por aclamadas novelas como Floricienta y Chiquititas, relució la historia de un pequeño club barrial llamado Cebollitas.

En una época en la que el fútbol estaba catalogado como un gusto mayoritariamente masculino, el objetivo de la novela era atraer a los varones de la audiencia y brindarles un grupo de personajes con los que pudieran sentirse identificados. La novela fue un éxito y el paso del tiempo la transformó en un dulce recuerdo para todos los niños que se sentaban frente al televisor cada tarde para mirarla.

Los cebollitas sufrieron maltrato durante el rodaje de la tira infantil Instagram @cebollitasoficial

Sin embargo, y de acuerdo a lo que algunos de los actores revelaron en los meses recientes, la realidad para quienes debían pararse frente a las cámaras no era tan buena. El primero en romper el silencio fue Juan Yacuzzi, el actor detrás del personaje de Coqui. Durante Mitre Live, ciclo de entrevistas en redes conducido por Juan Echegoyen, expresó: “Teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de ocho o nueve años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban gritos y cag...das a pedos que a veces eran innecesarios. O cuando nos tentábamos, éramos muy chiquitos, también nos cag...ban a pedos como si hubiéramos matado a alguien”.

Detrás de él, varios excolegas se sumaron a las denuncias y uno de ellos incluso llegó a decir que había presenciado escenas de violencia que trascendía lo meramente verbal. “Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared. Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro”, detalló Marcelo Italiano.

Leo Centeno interpretó a Hipólito en Cebollitas Telefe

Sentado en uno de los sillones de LAM, programa al que fue invitado por su experiencia en realities shows, Leo Centeno -quien interpretó a Hipólito en Cebollitas- no pudo escapar a la pregunta sobre los supuestos maltratos. “Yo en su momento, cuando fue la primera vez que se habló, me referí a un cambio de época”, expresó.

Y continuó: “Yo como padre, tengo una hija de seis años, a la distancia siento que cosas que viví como niño, hoy las siento raras. En el momento no me sentí maltratado, fui muy feliz haciendo Cebollitas. Analizo cosas que veo a la distancia y, por ejemplo, como padre veo cosas que no me gustaría que viva mi hija”.

Leo Centeno habló sobre su experiencia en Cebollitas instagram @leocentenook

A su vez, aseguró que la televisión en los noventa no es la misma de ahora y que se naturalizaban ciertos tratos que hoy en día no están bien vistos. “Era lo mismo con los chicos”, sentenció. Para finalizar, reafirmó que tuvo una gran experiencia tanto con los actores de su edad como con las coestrellas que le llevaban varios años de ventaja dentro del rubro.