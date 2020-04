"The Look", el éxito que catapultó a la fama global al duo sueco Roxette, sigue siendo un recomendado del DJ Pol Martin Fuente: Archivo - Crédito: Alfredo Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 12:46

Si el plan es musicalizar la cuarentena desde la terraza, el balcón o simplemente adentro de nuestras casas, es recomendable contar con una base guía de canciones que no hagan naufragar el intento y que los vecinos acompañen (sin tomates o insultos). Por eso, con el consejo y curación de DJ Pol Martin, lo que sigue es una playlist de 20 temas que empieza con un pequeño warm up suave para ir subiendo de a poco, alcanzar el clímax electrónico y terminar con algunos temas que coronan la fiesta.

DJ Pol Martin se desempeñó en las bandejas de algunos lugares míticos de Buenos Aires y ya retirado decidió retomar en plena pandemia su pasión por los mixer desde una terraza en pleno Palermo. Los viernes y sábados transmite desde las 20 en vivo en su cuenta de Instagram durante cuatro horas y cada vez tiene más seguidores . "No tiene nada que ver con un layout de una disco. El contexto de la cuarentena es muy distinto y, si bien, es difícil resumir cuatro horas de fiesta en veinte tracks, lo más importante es tener un esqueleto de temas bien significativo para guiarse", dice DJ Pol Martin. Estas son sus recomendaciones:

"That's all"

El primer single de Genesis que permitió al trio inglés llegar al top 10 Billboard Hot 100 en 1984. Con preminencia de pianos electrónicos, a cargo de Tony Banks, y un estilo en el beat de la batería con el que el propio Collins buscó asemejarse a un sonido "Ringo Starr" esta gran canción no puede faltar en ningún warm up ochentoso.

"The Look"

En línea con los hits que permitieron llegar a los Top 10 Billboard, aparece en 1989 el cuarto corte del segundo álbum de Roxette, el famoso dúo pop sueco . Su melodía de 16 ritmos fue inspirada por los ZZ Top y evidentemente terminó siendo mucho más inspiradora que su letra.

Roxette: The Look 03:51

Video

"Gettin' Jiggy With It"

Si algo le faltaba Will Smith , uno de los actores norteamericanos más simpáticos de todos los tiempos era ganar el Grammy a la mejor interpretación de rap en 1999. Con esta pegadiza canción, que claramente samplea en sus estrofas a "We are Familiy" de las Sisters Sledge, llegó también al Top 10 de Billboard en 1998.

"Last night a DJ saved my life"

Ubicada en este top 20 más por su referencia a la importancia de la música oportuna para esta cuarentena, este hit de Indeep de 1982 tuvo muchísimo éxito en los países europeos ya que en EE.UU. no lo aceptaron demasiado por tratarse de un cantante blanco con coristas afroamericanas. El beat es pegadísimo, justo para empezar a calentar.

"Treasure"

Es el séptimo hit de la carrera de Bruno Mars con el que logró un sonido muy disco en 2013 y que permitió que lo compararan al Rey del Pop, Michael Jackson. Mixearlo con "Indeep" es un mensaje musical que indicant que 30 años no son nada. Calzan perfecto: una joya de dos cabezas.

Treasure: Bruno Mars 03:11

Video

"A little respect"

Si hay una canción pop que logra hacer levantar las manos en cualquier fiesta es esta. El super hit del dúo inglés de synth-pop Erasure que llegó al top de los charts en 1988 es la combinación sublime de sintetizadores, buen beat y una voz inconfundible en falsetto de Andy Bell.

A Little Respect: Erasure 03:31

Video

"Safe and Sound"

Como su título resume de manera inequívoca, este hit del dúo de indie pop Capital Cities del 2013 es una topadora desde el primer fill de la batería electronica. "Safe" porque cualquier DJ que lo toque se asegura el éxito en la pista y "Sound", porque su sonido es tan sólido que llena cualquier espacio.

Safe and Sound: Capital Cities 03:46

Video

"A Sky full of Stars"

Cuando una banda de rock quiere llegar a la pista de una disco tiene que saber asesorarse. Como buen ejemplo tenemos a U2 con Zooropa y, los británicos de Coldplay , de la mano del carismático Chris Martin lo llamaron al DJ Avicii ( que murió trágicamente ) para meterse de lleno en los clubs con este tremendo hit. No hay fiesta que se le resista. Garantizado.

"Chase the Sun"

El dúo italiano de música electrónica Planet Funk no sólo fue brillante a través del nombre de la banda, sino que adaptó ingeniosamente la melodía de la canción de Ennio Morricone "Alla luce del giorno" y la convirtió en unos de los hits más potentes de 2001, electrónicamente hablando.

"Moving on up"

En 1993 Mike Pickering escribió uno de los hits más pegadizos de los 90' con su banda M People (un poco egocéntrico el hombre). Con este tema no hay nadie que pueda dejar de mover los piecitos esté donde esté: en este caso en cuarentena.

"Super Trouper"

Originalmente realizada por el famoso grupo pop Abba en 1980 con el que tuvieron muchísimo éxito, en 1998 sus imitadores juveniles, también suecos, los A-Teens lograron una versión con más beat que termina rindiendo mejor en las pistas de baile. Ideal para armar coreografías mientras suena.

"Push the Feeling on"

Si esta canción firmada en 1992 por el grupo escocés Nightcrawlers, y remixada en 1995 por el mismo autor, logra hacer bailar al muchacho africano al lado del auto durante un largo rato en el video que circula últimamente por WhatsApp. ¡Cómo no va a hacer saltar a todos los confinados!

Nightcrawler: Push the Feeling On 04:02

Video

"Levels"

¡Esto es entender todo! El DJ sueco Avicii ideó la versión instrumental combinada con un sampler de la voz de Etta James de la canción gospel de 1962 "Something's got a hold on me". Sencillamente brillante y los resultados están a la vista. Uno de los más grandes hits de la música electrónica de principio de la década pasada.

"Years"

Pegar una canción a "Levels" no es una tarea sencilla para que la pista siga con la misma intensidad. Alessandro Renato Rodolfo Lindblad colabora mucho con el hitazo "Years" de 2016, año en el que el sueco Alesso, que lo usó muy bien, fue nombrado unos de los mejores DJ's del mundo.

"Gonna Catch You"

Casi como una cábala, desde 1991, DJ Pol Martin elige esta canción para todas las fiestas. "Nunca falla", asegura. Originalmente escrita y producida por el grupo Black Box, con muchísimos hits en su haber, se la dejaron a Lonnie Gordon que la explotó por el aire con su potencia y ritmo inconfundibles. Es para que lleguen las palmas de la tribuna.

"Let's Get Loud"

He aquí otra genialidad del ámbito musical. Si bien la canción la escribió en 1999 Gloria Estefan, ella misma decidió que Jennifer Lopez se divertiría mucho más con la canción que ella. Y así fue. Gracias a este gesto apareció uno de los mejores temas para pasar de la electrónica a la diversión sin ningún filtro en cualquier fiesta.

Let's Get Loud: Jennifer Lopez 03:24

Video

"Caribe sur"

Man Ray, desprendimiento del famoso grupo Los Twist, tuvo un exitoso álbum debut en 1987 en el que estaba esta bella canción. Escucharla y no sonreír es casi imposible.

Caribe Sur: Man Ray 02:45

Video

"Una cerveza"

Claramente uno de los hits más rotundos de la cumbia nacional que llevó al grupo Ráfaga al tope de los charts en 2016. Pero, paradójicamente, es una canción que su líder hoy no quiere tocar en vivo porque le recuerda a su pasado ligado a la adicción al alcohol. Como fuera, no puede faltar nunca en una fiesta divertida.