Una serie de Netflix cuyo final conmocionó a la audiencia, confirmó su nueva temporada

Netflix es dueño de un amplio y llamativo catálogo que ofrece diversas producciones que causan gran impacto en el público. En los últimos tiempos, Corea se impulsó como uno de los países que crea contenido de alta calidad y llegada a la audiencia, un ejemplo de ello fue el boom que causó El Juego del Calamar. En esta línea, fue la serie Estamos muertos la que causó furor por su narrativa y luego de dejar a los fans sin palabras, se confirmó la segunda temporada.

En doce capítulos que rondan la hora de duración se cuenta una inesperada secuencia que deben atravesar un grupo de estudiantes secundarios, que quedan atrapados en la institución, llamada Hyonsan. La gran problemática que afrontan es que tienen que convivir mientras los azota un virus que convierte a las personas en zombies. Si bien se podría decir que es una temática utilizada en diversas historia, en este caso y por la edad de los protagonistas, se abordan temas como el bullying y el rol social de la juventud en la vida de la sociedad.

En Estamos muertos, los adolescentes buscan sobrevivir (Captura video)

Además de superar la convivencia, los adolescentes deben escapar de este virus que pone en riesgo a todo el grupo, ya que aquellos que son contagiados se convierten en muertos vivos que buscan alimentarse de carne humana. Ante las adversidades, los inexpertos pero inteligentes jóvenes ponen en marcha un peculiar sistema político con el objetivo de sobrevivir.

La historia está basada en webtoon - una colección de comic- “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun y los fanáticos pedían a gritos saber cómo continuaba la historia luego del sorpresivo final de la primera temporada.

En el último capítulo se mostró a los estudiantes que pudieron sobrevivir al caos y la muerte de sus amigos y cómo volvieron a la ciudad en ruinas, luego de haber sido prendida fuego al detectarse que el virus solo desaparecería entre llamas.

La nueva temporada es muy esperada (Captura video)

Sin ni siquiera imaginarlo, los sobrevivientes se llevan una gran sorpresa al encontrar a su amiga viva, pero ya no es como la imaginaban debido a que una mutación del virus la convirtió en una mezcla de humana y zombie. Los adolescentes deciden prender una fogata en el lugar y, en ese mismo instante, la historia dejó en suspenso su continuación.

Ahora, los fans deberán esperar hasta el 2023 para conocer cómo continúa la atrapante trama. Desde Netflix Corea confirmaron la segunda temporada con un teasear que poco deja visualizar la línea narrativa que tendrá esta nueva entrega. Tampoco se anuncia la fecha de estreno. Por lo pronto, la serie continúa en el ranking de las más vistas en 25 países.

Estamos muertos anunció la segunda temporada

Ante la noticia, los fans se preguntan en redes sociales cómo será esta nueva entrega y desde qué perspectiva se podrán abarcar las incógnitas que quedaron planteadas en la primera temporada, como el destino de algunos estudiantes. Por ejemplo, querrán saber qué pasó con Cheong san, que no se dio a conocer si perdió la vida, sobrevivió o se convirtió en un zombie.