Valeria Gastaldi reveló el motivo por el que Emilia Mernes no pudo reunir a Bandana

Bandana fue uno de los grupos argentinos de música pop que más movilizó a las adolescentes allá por los 2000. Con el paso de los años, no hay quien no se acuerda de sus hits y Emilia Mernes es una de ellas. Incluso, en cada uno de los shows que realizó en Vélez entonó Maldita noche, uno de los clásicos de la banda.

La cantante habló sobre sus hijas, su nueva pareja y sus compañeras de banda Archivo

El fanatismo de la entrerriana fue más allá y hasta quiso reunir a Lourdes Fernández, Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi, las integrantes del grupo surgido del concurso televisivo Popstars en 2001, nada más ni nada menos que arriba del escenario.

Hace unos días, Gastaldi estuvo invitada a Miami.open.mic, el ciclo de streaming de Maite Peñoñori, y reveló detalles del encuentro que no fue. “Hace poco nos invitaron a cantar con Emilia Mernes, con quien tengo muy buena onda (...) Divina Emilia, ella quería que vayamos las cinco, pero yo justo estaba lanzando mi material acá“, comenzó.

Valeria Gastaldi en el streaming de Maite Peñoñori (Foto: captura Instagram/@miami.open.mic)

Y contó que cuando su círculo íntimo se enteró de la propuesta, todos intentaron convencerla. “Todas rogándome, llorando, mi prima, su hija, las amigas de mi hija. Yo después dije: ‘Qué lástima que no lo hice porque lo que me rogaban para que vaya y lo haga’”, señaló.

En ese sentido, mencionó que después de dos décadas, lograr que las cinco se vuelvan a reunir no es una tarea fácil. “Juntar a Bandana es una historia. Creo que tiene que ser muy jugosa la propuesta, lo digo así, a nivel económico para hacerlo porque ir a cantar con Bandana es poner a cinco mujeres a ponerse de acuerdo y las voces, estamos todas muy con nuestras cosas”, explicó.

Emilia Mernes interpretó en Veléz "Maldina noche" de Bandana

Luego, se refirió a las diferencias que tienen algunas de sus compañeras. . “Virginia, siempre que se da algo, nos divertimos, con ella yo hablo un montón, Lissa y Lourdes estaban medio... había que hacer algo para que se arreglen”, completó.

Por su parte, Ivonne, quien hoy integra La Delio Valdez, reveló en más de una oportunidad que no volvería a formar parte de Bandana y que el solo pensarlo le provoca “un nudo en el estómago”. “Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa”, sostuvo el año pasado durante una entrevista con el programa de streaming Somos esto.

El día que Ivonne habló de su paso por Bandana (Foto: Captura Somos esto)

Cuando el grupo decidió realizar una serie de conciertos en 2016, Ivonne ya había comenzado a construir una sólida carrera musical por fuera de Bandana. “La verdad es que había hecho un camino tan sólido, por otro lado, que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”, aseguró.

En junio de 2024, Lourdes visitó Noche al Dente (América TV) y lanzó un comentario explosivo sobre la relación entre ella y sus colegas. “Nos odiábamos, igual que ahora… Se tenía que decir y se dijo”, expresó, sin vueltas.

Durante su paso por Noche al Dente, Lowrdez recordó su paso por Bandana (Foto: Captura de TV / América)

“Viste que dicen que hay que irse de la fiesta cuando están en el mejor momento. Ustedes se bajaron solitas” analizó Fernando Dente, a lo que ella contestó: “En realidad era porque ya llegó un momento. Hacíamos terapia, las cinco, y si escuchás los discos individuales de cada una te das cuenta. Estábamos en el auge de la composición”.

“¿Y qué sentían? ¿Qué ya no iba más?”, indagó el conductor. “Sí, por respeto a la gente, básicamente. Me parece que ahí tenés que dar el mil por mil. No es cambiar de trabajo, sino de ambiente”, cerró.