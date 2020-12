Tras la inesperada partida de Tamara Pettinato de Cortá por Lozano, la conductora expresó su desacuerdo con el mensaje de la panelista en el que dijo que "la tele no tiene corazón"

La inesperada salida de Tamara Pettinato del programa Cortá por Lozano sorprendió a todos. La panelista se enteró de que no formaría más parte del ciclo en medio de unas vacaciones que tenía programadas a Estados Unidos y circularon distintas especulaciones sobre los motivos de su desvinculación. Por eso, Verónica Lozano decidió hablar al respecto.

Cuando se enteró de su salida del programa, Pettinato publicó en sus redes sociales un filoso mensaje. "La tele no tiene corazón", expresó. Lozano contó que, al ver esa publicación, se comunicó con la panelista. "Cuando ella posteó eso le mandé un audio diciéndole que no me parecía bien", dijo la conductora en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez).

"Ella me aclaró que no era conmigo, pero que sentía que la habían echado y lo comunicó de ese modo. Lo sintió de ese modo y decidió seguir así hasta diciembre", continuó Lozano sobre su conversación con Pettinato.

Por último, explicó que su salida era algo que podía suceder. "Son estas las reglas de juego, te hacen contratos anuales que pueden ir cambiando de un mes para el otro", concluyó.

Tamara se desempeñaba como panelista en el programa de Telefe desde 2018 y conoció la noticia de su desvinculación cuando estaba de viaje. En conversación con LA NACION, la columnista confirmó que se enteró de los cambios "por los portales" de internet.

"Cuando pregunté estando de viaje me dijeron que no vuelva, estando de licencia médica y antes de terminar mi contrato", indicó. Y agregó: "Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas".

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Pettinato había confirmado su partida en un mensaje de despedida hacia sus colegas. "¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver", escribió con picardía, fiel a su estilo, junto a una foto con todos los integrantes del panel.