Murió Antonio Gasalla: la despedida de sus colegas en las redes

Antonio Gasalla falleció a los 84 años. Tras un largo periodo internado a causa de una neumonía y luego de sufrir desde 2020 una demencia senil progresiva, el reconocido comediante murió y generó consternación entre sus colegas, quienes se expresaron mediante las redes sociales.

Luto en el espectáculo: murió Antonio Gasalla a los 84 años

Con una extensa carrera en el terreno artístico, Gasalla cosechó un sinfín de amistades que lo llevó a ser una eminencia en el plano humorístico. Una de las cuentas que reaccionó ante la triste noticia fue la de Multiteatro, en su cuenta de X, quien extendió sus condolencias a sus familiares más cercanos.

La publicación de Multiteatro tras confirmarse el fallecimiento de Antonio Gasalla

“La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia”, expresó la cuenta de este sitio cultural ubicado en la avenida Corrientes.

A su vez, Georgina Barbarossa, en su programa A la Barbarossa (Telefe) se enteró en vivo del fallecimiento y elaboró una sentida despedida. “Fue una persona icónica en la historia de la cultura argentina. No fue solo un cómico, sino que un gran artista”.

Georgina Barbarossa despidio a Antonio Gasalla

“Antonio fue un observador de la realidad. Todos sus personajes eran críticas a la sociedad. Fue un gran maestro. Tenía un carácter espantoso, nos peleábamos siempre, pero lo quería y respetaba”.

Tras este descargo, Georgina se comunicó telefónicamente con Campi, quien mantuvo una amistad con Gasalla y actualmente revive a Mamá Cora en el teatro.

Campi recordo a Antonio Gasalla

“Es un baldazo de agua fría. A pesar de que Antonio no estaba bien, nadie esperaba esta noticia. La última vez que estuve con él fue en la época del Mundial y lo vi mal, pero tenía momentos buenos. Después estaba muy perdido”, explicó Campi, compungido.

Y agregó: “Yo notaba que se empezaba a perder de a poco: me invitaba a la casa y ni se acordaba que me había invitado, me llamaba para el Día del amigo en cualquier fecha. Después vino el proyecto de la carroza y me hubiese gustado que meta mano en eso”.

Esperando la Carroza: Gasalla y Campi Archivo

En esa misma línea, la Asociación Argentina de Actores, en X, también expresó su pésame ante la confirmación del fallecimiento de Gasalla. “Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina”, destacaron en un comunicado.

La Asociación Argentina de Actores despidió a Antonio Gasalla

El periodista Rodrigo Lussich también se hizo eco de esta triste noticia y elaboró un posteo en su perfil de Instagram, donde despidió al comediante.

La publicación de Rodrigo Lussich ante la muerte de Antonio Gasalla

“La risa está de luto. El más grande de los últimos tiempos. El más lúcido crítico de nuestra sociedad con una enorme popularidad. Un maestro. ¡Descansa en paz querido!“, destacó.

Noticia en desarrollo...