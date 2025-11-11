¿Qué dirá Icardi? El encuentro entre Wanda Nara y Johnny Depp que causó furor en redes

En las últimas horas, Johnny Depp arribó a la Argentina para promocionar Modigliani, la segunda película en la que se destaca como director. En medio de su visita a Telefe, canal en el que participó de una entrevista para Cortá por Lozano, se encontró con Wanda Nara, quien no dudó en pedirle una foto.

Johnny Depp en Cortá por Lozano

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 17.5 millones de seguidores, la conductora de MasterChef Celebrity publicó dos fotografías junto al intérprete de Jack Sparrow en Piratas del Caribe; en una de ellas se los vio fundirse en un cálido abrazo. “Un día casual en el canal @telefe Johnny Depp thank you for your kind words (Johnny Depp, gracias por tus amables palabras)“, escribió la mediática.

Wanda Nara se fotografió junto a Johnny Depp (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Aquellas imágenes fueron interpretadas por la gran mayoría de los usuarios como una indirecta hacia Mauro Icardi. “Tic tac tic tac. Para vos Maurooo”; “Cada cosa que hace Wanda supera a la anterior. La reina”; “Habría que inventarte, si no existieras, dios mío” y “Wanda hacés todo bien por Dios, qué haríamos sin vos en este país”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que recibió Wanda (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Cabe destacar que después separarse de la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, el futbolista comenzó a compartir imágenes de la estrella de Hollywood a modo de evidenciar que es su ejemplo a seguir. Eso a propósito de que, en 2022, el actor denunció por difamación a su exesposa Amber Heard y, tras el juicio, que fue televisado, la justicia falló a su favor.

El encuentro de Depp y Nara causó furor en las redes (Foto: Instagram/@wanda_nara)

El “tic tac” al que se refieren los admiradores de la empresaria de cosméticos es a la misma frase que el delantero del Galatasaray dejó en varias ocasiones en sus stories. En mayo de este año, en la audiencia que tuvo con Nara en Milán, la cual se centró en el divorcio, la división de bienes y la tenencia de las dos pequeñas que tienen en común, utilizó la imagen de Heard y Depp para apuntar contra su exmujer a partir de la vestimenta con la que asistió al tribunal. “Nunca nadie interpretó tan bien un look”, comentó con el emoji de una carita que guiña un ojo y saca la lengua. “La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la ‘verdad’, también de sus hijas de diez y ocho años”, arremetió y finalizó con “tic, tac”.

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

El posteo que realizó este martes la conductora llegó después de que, en las últimas horas, Icardi y la China Suárez arribaran a la Argentina. Ante el inminente encuentro del futbolista con sus dos hijas, la conductora hizo circular que las menores no querrían toparse con la actriz, por lo que pidió una cautelar.

Andrea Taboada habló este lunes directamente con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y fue contundente con respecto al reencuentro. “‘Las nenas lo pidieron, yo no lo pedí. Fueron obligadas por el papá a pedir por Suárez. Por eso no lo quisieron ver todo este tiempo’, es lo que me dice Wanda. ‘Ellas lo que quieren es estar tranquilas cuatro días, o los que sean, solas y con su papá’”, describió la periodista en Intrusos (América TV).

Wanda Nara sí quiere que sus hijas vean a la China Suárez, pero las niñas no quieren

Más tarde, durante la emisión de El Diario de Mariana (América TV), Guido Zaffora se comunicó con Nara y fue tajante con su comentario al respecto. El periodista leyó ante la cámara el mensaje que le envió: “Yo quiero que esté con Eugenia, no tengo ningún problema, como las nenas están con mi pareja. Pero las nenas me pidieron que no quieren estar con Eugenia”.