Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el nombre que le pondrán a su hijo

Maximiliano López atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Desde su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), el exdelantero comenzó a mostrarse más cercano a los medios argentinos y a conceder entrevistas en las que comparte detalles de su presente familiar. Este fin de semana, fue invitado a Implacables (Canal 9), donde habló del inminente nacimiento de su quinto hijo y, por primera vez, dio a conocer el nombre elegido.

La revelación llegó luego de que Susana Roccasalvo le preguntara si tenía previsto viajar a la Argentina tras el nacimiento del bebé, para que sus hijos mayores —Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara— pudieran conocer a su nuevo hermanito. López respondió que, por ahora, no lo tiene planificado debido a la distancia: “Tenemos que hacer que crezca un poquito él porque es un viaje largo. No son tres o cuatro horas como cuando nos movemos por Europa. Son 15 o 16”.

Maxi López eligió el nombre Lando para su quinto hijo, que significa "famoso en toda la tierra" o "gloria a la patria" (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Acto seguido, la conductora fue al punto crucial:“¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Se puede saber?”. Sonriente y orgulloso, Maxi López reveló: “Lando. Es un nombre inglés”. Y explicó la elección: “A Elle, como nació en Londres, le quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá. Y ahora que salió varoncito, me toca a mí. Así que estoy un poco ansioso”.

El deseo de Maxi López de volver a vivir en Argentina

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando el exjugador habló de la posibilidad de regresar definitivamente al país. Maxi López no ocultó su deseo de reunir a toda su familia: “Quiero tener a todos mis hijos juntos. Es mi sueño máximo”.

Incluso contó que la idea estuvo sobre la mesa cuando dejaron Suiza: “Ya cuando nos fuimos dijimos: ‘¿Nos vamos a la Argentina?’. Yo hace más de 20 años que estoy afuera: mi mamá crece, mis hermanos crecen, están los primitos, mis ahijados… Pasé la mitad de mi vida afuera”.

Ese anhelo, según reveló, se reforzó con el cambio de vínculo que atravesó en el último tiempo con Wanda Nara, quien separada de Mauro Icardi habría podido hablar con él de algunos temas pendientes durante años. “La relación está buena y las cosas están yendo bien con Wanda. Quizá esto de disfrutar a los chicos todo el tiempo me está gustando”, aclaró.

La relación entre Wanda y Maxi estaría en su mejor momento después de gran cantidad de años distanciados (Foto: Instagram @wanda_nara)

La relación entre Maxi y Wanda tuvo un giro de 180° desde hace ya algunos años. Específicamente cuando la mediática fue diagnosticada con leucemia. Desde entonces, su exmarido habría buscado estar más cerca de sus hijos varones e incluso llegó a conocer en la intimidad a Isabella y Francesca, las hijas de la mediática con Icardi, a quienes aseguró que incluye en cada una de las salidas y eventos que organiza.

“Cualquier cosa que me pide yo estoy ahí y también los estoy preparando a los chicos porque la vikinga (como le dice cariñosamente a Wanda) va a ser brava”, reconoció sobre cómo espera que sea la empresaria de cosméticos durante su vejez.