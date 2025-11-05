Verónica Lozano sorprendió a los fanáticos de Johnny Depp con un anuncio muy especial

En medio de su visita a la Argentina para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse -su nuevo film como director-, Johnny Depp visitará Cortá por Lozano (Telefe), donde tendrá una charla íntima con Vero Lozano, la esposa de su gran amigo, Corcho Rodríguez.

La noticia fue dada a conocer por el canal de las tres pelotas, que con bombos y platillos compartió la buena nueva en un anuncio que no tardó en dar vuelta las redes sociales. En cuestión de segundos, la propia conductora lo replicó y el entusiasmo por ver a la gran estrella de Hollywood sentado en el diván de Vero no tardó en multiplicarse.

El intérprete de Jack Sparrow en Piratas del Caribe también realizará una masterclass en la ciudad de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista del film.

Este miércoles, antes de finalizar su programa, Lozano realizó el gran anuncio. “¡El próximo martes estará sentado en este diván el gran Johnny Depp!“, comentó con entusiasmo y añadió: “Vamos a hablar de sus proyectos, del amor y de su vida en Hollywood”.

“Bravísimo”; “No lo puedo creer” y “Qué barbaridad”, exclamaron gran parte de sus panelistas. “Una entrevista exclusivísima. Viene aquí a presentar su segunda película como director”, les indicó la presentadora.

Modigliani, tres días en Montparnasse es una biopic dramática que narra 72 horas en la vida del legendario artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido entre sus amigos como Modi. Ambientada en París en 1916, la historia explora la lucha interna del pintor durante la Primera Guerra Mundial, su deseo de abandonar su carrera y las intensas relaciones con sus compañeros bohemios Maurice Utrillo, Chaïm Soutine y su musa Beatrice Hastings.

Mientras huye de la policía y de sus propios demonios, Modigliani busca consejo en su marchante de arte Léopold Zborowski. Sin embargo, una noche de alucinaciones lo enfrenta al poderoso coleccionista estadounidense Maurice Gangnat, quien podría cambiar el rumbo de su vida para siempre.

Cabe destacar que esta no será la primera vez en el año que Lozano compartirá espacio con Johnny Depp. En febrero, el artista se quedó unos días en su casa de Punta del Este, ciudad a la que fue invitado por su amigo personal Corcho Rodríguez y luego en la propiedad que el matrimonio comparte en Buenos Aires.

El vínculo entre ellos nació en 2010, gracias al estudio de grabación La Roca Power Studio que posee el hombre de negocios y por el cual pasaron diversas figuras del ambiente de la música internacional.

“Punta del Este estuvo re lindo”, dijo Vero en aquel entonces en diálogo con LAM (América TV), y confirmó la presencia Depp en su casa. “Es muy amigo de Jorge. Se conocen hará como un año y medio. Él fue a verlo a un par de festivales, cuando estrenó la nueva película que dirigió. Y ahí le dijo ‘me encantaría que vengas a casa’y él le dijo ‘sí, ¿por qué no?’“.

Es tal el vínculo que formaron, que el actor y el empresario decidieron dejarlo plasmado en la piel. Tras su partida, Rodríguez le dedicó un posteo en las redes sociales y mostró el gran compromiso que asumieron el uno con el otro: “Con mi querido hermano JD nos hicimos el tatuaje, él escribió el mío y yo el de él, es un compromiso de vida, usar esta y todas nuestras armas para el bien y la felicidad de los demás”.