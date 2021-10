Campi contó qué hizo cuando una mujer lo confundió en la calle con el Bahiano, exlíder de Los Pericos

Martín Campilongo, conocido popularmente como Campi, construyó su carrera haciéndose pasar por otras personas. Desde Maradona hasta Carmen Barbieri, no hubo famoso o personalidad que lograra escaparse de sus cómicas imitaciones. Sin embargo, eso no le juega en su favor a la hora de firmar autógrafos.

Durante su paso por Los Mammones (América TV), Campi habló con Jey Mammon sobre su relación con los famosos y, también, sobre su propia vida siendo una celebrity en la Argentina. Entre todas sus increíbles anécdotas hubo una que se destacó y es la vez que lo confundieron con un histórico cantante.

Campi imita desde celebridades hasta políticos

El humorista se hizo popular gracias a las caras de otros y, por eso, puede ser que la gente no lo reconozca cuando está fuera de personaje. Pero hasta sin disfraz se parece a algunos famosos y, entre ellos, se encuentra Fernando Javier Luis Hortal, más conocido por su nombre artístico: el Bahiano (exlíder de Los Pericos).

Según contó durante su paso por el estudio de América, todo se dio cuando salía de un show y una señora lo frenó para pedirle un autógrafo.

Campi contó su reacción ante el comentario de la mujer

“Ay mi hija es fan tuya, si se entera que estoy con vos se muere”, le dijo la mujer, desbordada de alegría. Emocionado, se dispuso a firmarle un autógrafo hasta que escuchó que le dijo: “Mi hija tiene todos tus discos”.

“¿Cómo es que te llamabas vos? ¿El brasilero?”, le preguntó ella. En ese momento, el cómico se dio cuenta que no era él a quien estaban buscando. Pero, para no contradecir a la mujer, le siguió el juego.

Campi contó que siempre lo confunden con un reconocido cantante

“El Bahiano”, contestó él y se dispuso a firmar el autógrafo. “En el papel le escribí ‘oioioioio’”, dijo entre risas, haciendo referencia a la conocida frase de unan canción de Los Pericos. Con este detalle desde el conductor hasta la producción que se encuentra detrás de cámara estallaron en carcajadas.

La vez que a Campi “le robaron” el celular

En otra parte de la entrevista el actor explicó que es una persona que suele perder los celulares pero que, durante una gira teatral, acusó al “nuevo” del elenco de haberle robado su teléfono. Mientras hacía un descargo frente a sus compañeros por el supuesto hurto, y muy convencido de que el joven era el culpable, comenzó a sonar de fondo el ringtone característico de su móvil.

Campi pasó por Los Mammones

Avergonzado porque en realidad no le habían robado nada sino que lo guardó en un lugar donde no recordaba hasta ese momento, Campi comenzó a toser, carraspear y hacer todos los ruidos posibles para tapar el sonido. Pese a sus intentos, quedó en evidencia con su error. Con mucha vergüenza, relató que el hombre a quien señalaba como “ladrón”, y del que no reveló el nombre, nunca más le habló. Por eso aprovechó el aire del programa para pedirle una disculpa pública.