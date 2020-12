La expareja y madre de su hijo menor habló por primera vez a casi un mes del fallecimiento del futbolista Fuente: AFP

A días de que se cumpla un mes de la muerte de Diego Maradona, su expareja y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda, rompió el silencio este martes en una entrevista televisiva, donde pidió "que se haga justicia" y "saber la verdad" de lo ocurrido aquel 25 de noviembre.

En diálogo telefónico con el programa Confrontados, emitido por Canal 9, la madre de Dieguito Fernando habló por primera vez con Marina Calabró después del fallecimiento del astro del fútbol y le agradeció a su novio, Mario Baudry, quien representa judicialmente a su hijo en la causa penal.

"Nadie en la vida me defendió como él me está defendiendo ante los medios y no voy a tener cómo decirle gracias. Yo sé que Dieguito va a estar agradecido toda la vida por todo lo que hace y aparte la relación que tienen los dos es única. Simplemente es darle un abrazo, decirle gracias y que lo amo", le dijo emocionada Ojeda a su pareja, que se encontraba en el estudio escuchando sus palabras.

Consultada por el estado anímico de su hijo, sostuvo: "La verdad es que está pasando por un momento... obviamente, tiene siete años. Siempre Mario tenía la mejor predisposición para con Diego y fue recíproca porque Diego también lo apreciaba mucho. Es increíble decirlo y contarlo, pero es la realidad. Siempre dije las cosas de frente y nunca le oculté absolutamente nada, nunca le fui con mentiras, al contrario, desde el primer momento yo le conté".

Por último, la conductora le preguntó qué espera del proceso judicial iniciado a raíz de la muerte de Maradona, y Ojeda fue categórica: "¡Justicia! Yo ya le dije a Mario que se haga justicia, nada más. Quiero saber la verdad, nada más que eso".

