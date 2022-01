Vicky Xipolitakis acorralada por sus vecinos: dejó de pagar las expensas y les debe miles de dólares

Vicky Xipolitakis atraviesa un momento difícil luego de mudarse del departamento en el que vivía junto a su hijo Salvador Uriel y de la violenta separación de Javier Naselli. Ahora los exvecinos del edificio la intimidaron por tener deudas que ellos están pagando.

El conflicto se reveló en A la tarde (América) en donde mostraron los chats que corroboran la gran deuda que tiene Xipolitakis con sus vecinos de Recoleta. Esto derivó en una intimación legal del consorcio para que abone por completo la deuda. “Se casó con un banquero de Wall Street y duró lo que un p... en una canasta. El flaco le cortó la tarjeta”, rezaba uno de los mensajes que leyeron al aire del programa.

Javier Naselli y Vicky Xipolitakis cuando eran pareja y compartían el departamento que hoy solo ocupa ella con su hijo Archivo

La panelista Débora D’Amato, agregó un dato que llamó la atención: la garante del contrato de alquiler es la madre de Naselli. “Ellos pueden reclamar, acusarla, señalarla y pedirle lo que quieran a Vicky, pero legalmente el responsable es Naselli”, señaló. “Se fue porque no quería garpar 6000 dólares por mes el alquiler. Él era el único que garpaba, ella ni jota”, detallaron en otro mensaje del grupo de vecinos.

En aquel momento, la modelo había declarado que no podía pagar el monto del alquiler. “La verdad es que yo no estoy acostumbrada a vivir así. Lo sufrí mucho y todas estas cosas que vuelven a pasarme me ponen triste. Me casé muy enamorada. Me fui de la casa de mi papá y mi mamá a vivir con él, a este departamento que es en el que actualmente vivo. Quiero dejar en claro que este departamento es alquilado. Se lo alquiló el papá a Salvador Uriel. Yo me quisiera ir porque me siento presa de este departamento y no me quiero quedar por más tiempo, por más que sea hermoso”, afirmó.

En ese momento, Marcelo Polino tomó la palabra e informó: “La denuncia no es contra Vicky. Es contra su exmarido porque es quien firmó el contrato. El propietario vive en el exterior, en Italia, y le está haciendo un reclamo económico de cerca de 600 mil pesos. El juez dijo que Vicky tenía que pagar la mitad y Naselli la otra mitad. Además, hay una deuda grande de expensas”.

La grave denuncia ante la Justicia del nuevo novio de Vicky Xipolitakis

Diego Giardelli, actual pareja de Xipolitakis, fue denunciado por violencia de género por su exesposa ante la Justicia. “Hay una denuncia radicada, hace un mes Diego Giardelli fue denunciado por Evelyn, su mujer, de la que ahora está en plena situación de divorcio”, contó Lío Pecoraro en El run run del espectáculo (Crónica).

“La verdad que es una situación muy complicada, la ex mujer dudaba mucho en hacer esta denuncia, pero no le quedó otra para poder resguardarse y poner una perimetral de 500 metros contra Giardelli. Él no se puede acercar a ella”, aseguró el periodista y detalló: “Además en esta denuncia está mencionada Victoria Jesús Xipolitakis. Hubo una comunicación entre Vicky y la ex de Giardelli para ponerla al tanto de la situación”.