Vicky Xipolitakis anunció que terminó su cursada en la UBA: “Soy inteligente”

En un momento complejo de su vida, en el que podría ser desalojada del departamento en el que vive con su pequeño hijo a fin de mes por la demanda a su exmarido, Javier Naselli, por 600 mil dólares, Vicky Xipolitakis celebró una buena noticia: “Estudié, me recibí y llegó mi certificado de la UBA”.

“Les quiero decir algo, estoy muy contenta de poder mejorar mi parte intelectual. Terminé mis cursos de oratoria”, dijo, visiblemente alegre, la vedette tras recibir la notificación en su teléfono en el programa donde se desempeña como panelista, Cortá por Lozano (Telefe).

Vicky Xipolitakis terminó su curso en la UBA y lo mostró orgullosa - Fuente: Telefe

En simultáneo con su anuncio, el graph indicaba: “¡Vicky terminó sus clases de Oratoria y se recibió!”. Luego, su compañera Belu Lucius mostró el celular de la mediática con el certificado de la Universidad de Buenos Aires.

La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) mostró su certificado de asistencia en cámara y lo publicó en sus historias de Instagram

“¿Cuánto estudiaste? ¡Nada!”, la chicaneó la conductora Verónica Lozano. “Un mes y una semana. ¡Soy inteligente!”, respondió Xipolitakis, y agregó: “Me re costó, ustedes acá hablan muy bien y a mí me faltaba fluidez. Me encanta poder crecer”.

“Quiero mejorar, avanzar y abrir la mente. Voy a hacer otro curso, ya estoy eligiendo”, concluyó la panelista, conocida como “La griega”.

En busca de un perfil distinto

Hace un poco más de un mes, Xipolitakis reveló que se había anotado en la UBA para “mejorar la parte intelectual” y “abrir más la cabeza”. En esa oportunidad, contó que había empezado el curso de oratoria en modalidad online, para poder “mejorar su comunicación” de cara a su nuevo trabajo. Tras compartir la noticia en sus redes sociales, en el ciclo de Lozano se tomaron unos minutos para ahondar sobre la nueva etapa que estaba emprendiendo.

“Volví a estudiar. Tengo una profesora y unos compañeros muy maravillosos que me contienen. Están todos muy concentrados, es todo por Zoom”, explicó, tras la consulta de la conductora.

El día en que Vicky Xipolitakis contó que comenzaría sus estudios en la UBA

Asimismo, expresó que quería alejarse del rol que la caracterizó en la escena mediática desde un comienzo: ya no quiere llamar la atención por los chistes con su hermana Stefy o su esporádica presencia en programas de televisión. Por esa razón, después de su gran desempeño en la primera temporada de MasterChef Celebrity, Xipoltakis se sumó al programa como parte del panel con claras intenciones de darle un giro a su carrera.