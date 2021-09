¿Qué dijo Rocío Marengo sobre su presente con Eduardo Fort después del escándalo?

“Tuve un día de furia”, contaba Rocío Marengo en Los ángeles de la mañana (eltrece) días atrás. La bailarina hacía referencia a su estallido contra Eduardo Fort en la pista de La Academia, el cual terminó en una escalada mediática donde toda la familia del empresario salió a defenderlo. El martes, nuevamente en el programa conducido por Marcelo Tinelli, habló sobre cómo quedaron las cosas con su ¿expareja?

Mientras Tinelli daba los resultados de las parejas de cara al duelo, Marengo aguardaba en silencio en un costado. Cuando le pidió que dé un paso al frente para que conozca su puntaje, le volvió a preguntar sobre su relación con el hermano de Ricardo Fort y cómo quedaron las cosas después del escándalo.

“Estamos ahí, estamos en unos días un poco...”, titubeó Rocío. Intentando recomponerse, continuó: “Fue un poquito fuerte pero yo ahí estoy, bien, tranquila”. El conductor quiso saber más y le consultó si sabía cómo estaba Eduardo en la actualidad. Contundente, ella expresó: “Está tranquilo también”. De esta manera dio a entender que mantuvieron una charla después de lo que ocurrió.

Rocío Marengo contó cómo sigue su relación con Eduardo Fort

“Estamos bien. Es raro Marce, definir ahora. Estamos en un momento en el que los dos estamos pensando cómo seguir y ahí estamos, en una etapa diferente a la que estábamos viviendo”, agregó Marengo. Luego, le agradeció a Tinelli “por su contención” el día en el que estalló en la pista y, chiste de por medio y tras cambiar de tema, recibió el puntaje y siguió como si nada.

La confesión de Rocío Marengo en LAM

“Venía de mucho cansancio, de mucha presión, de muchos duelos [en La Academia] y lo que me hizo estallar fue la mentira. Mi cable a tierra fue mi trabajo, yo sentí que en estas últimas semanas me estaba saliendo mal todo. Cuando me doy cuenta necesité una contención, que Edu esté al lado mío”, contó la mediática en una entrevista con Ángel De Brito, al revelar los motivos por los cuales decidió hacer catarsis en plena pista y exponer su vida personal.

Rocío Marengo y Eduardo Fort estuvieron en pareja durante ocho años Instagram @MarengoRocio

En ese sentido, agregó: “Siempre el trabajo fue primordial para mí. El año pasado renuncié al programa de Guido Kaczka por la pandemia porque Edu [Fort] es de riesgo. Lo prioricé, aposté a la familia, hice muchas cosas por amor y yo pretendo lo mismo de él”.

Acorde a sus dichos, lo que le molestó y la hizo estallar en furia fue una promesa incumplida de su pareja. Según ella, Eduardo Fort le había dicho que, tras vacunarse contra el COVID-19, iba a estar presente estudio de La Academia para apoyarla. Sin embargo, nunca lo hizo. “Me sentí decepcionada, defraudada, tuve que mentir por culpa de él. Por algo dije lo que dije sin medir lo que podía venir”, finalizó Rocío en el mano a mano con De Brito.