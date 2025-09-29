Video: el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la reinserción social de los asesinos de Lara, Brenda y Morena

Las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron una fuerte discusión este lunes en el programa A la Barbarossa. El debate se originó a partir de sus posturas contrapuestas sobre la reinserción social de los acusados por el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela.

Cómo fue el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey por el triple femicidio en Varela

La controversia comenzó durante el tratamiento del triple crimen ocurrido en Florencio Varela, atribuido a una banda liderada por el narco peruano conocido como “Pequeño J”. Nancy Pazos planteó la posibilidad de que los responsables del hecho pudieran rehabilitarse tras cumplir su condena.

"Veremos si pueden ser reeducados o no, eso es otro tema", expresó Nancy Pazos sobre los acusados Captura de video

“Veremos si pueden ser reeducados o no, eso es otro tema”, expresó Pazos. Su comentario provocó la inmediata réplica de Mariana Brey, quien la interpeló directamente. “¿Creés que alguien así puede ser reeducado? ¿Alguien que torturó a una mujer de esa manera? La mató por el hecho de ser mujer, como vos decís, es un femicidio", cuestionó la panelista.

La respuesta de Pazos llegó con un tono de voz elevado. Afirmó que su postura se basa en sus valores personales. “Sí, porque soy más cristiana que vos. Tiene que ver con los valores, ¿qué dice la Biblia? Estamos hablando de valores. Después nos llenamos la boca hablamos de Dios y decimos que los maten”, manifestó.

Luego, defendió el propósito del sistema penitenciario: “La cárcel, el reto, como tal, tiene que ser una forma de recuperar a la persona para la sociedad. Es bien cristiano, tiene que ver con ser más humanista o más ‘hdp’”.

"¿Creés que alguien así puede ser reeducado?", cuestionó Mariana Brey en respuesta a su colega Captura de video

Pazos también agregó una reflexión sobre el rol del periodismo en estos casos. “Yo no discuto con víctimas, a la víctima se le da lugar y se la escucha. Nosotros no podemos decir ‘que se pudra en la cárcel y que los maten’”, continuó. La intervención de otras panelistas buscó reducir la intensidad del intercambio. Analía Franchín intentó mediar con una comparación: “Decir que tiene algo bueno es como decir que [Adolf] Hitler era bueno con su ovejero alemán, chicos”.

Brey retomó la palabra para reafirmar su posición. “Yo sí lo puedo decir porque es lo que pienso. Realmente, un hombre que corta dedos, descuartiza, no tiene manera de ser reeducado“, sentenció.

El debate concluyó con una última declaración de Pazos en medio de las voces superpuestas del resto del panel. “Soy un ser humano y, como todos, cometemos errores. Esto no fue un error, fue una aberración, pero yo apelo a que la gente en el fondo tiene cosas buenas, todos tenemos cosas buenas”, finalizó.

La periodista Analía Franchín intentó mediar en la discusión con una muy extraña comparación sobre Adolf Hitler

Un historial de enfrentamientos

El enfrentamiento actual se suma a un historial de desacuerdos públicos entre ambas periodistas. A principios de septiembre, un debate sobre la presentación del Presupuesto 2026 derivó en un altercado al aire.

En esa oportunidad, la discusión escaló desde la política económica hacia las acusaciones personales cuando Brey calificó a Pazos de integrar una “oposición golpista”. La acusación provocó una respuesta con insultos de parte de Pazos, quien rechazó el calificativo y defendió su compromiso con la democracia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.