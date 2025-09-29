Sorpresa en el parte médico de Thiago Medina: despertó y Daniela Celis pudo hablar con él

Daniela Celis llevó tranquilidad a los seguidores de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), luego de comunicar mediante una historia de Instagram que le retiraron la ventilación mecánica y de que logró “hablar con él”. Según la ex pareja del joven de 22 años y madre de sus dos hijas, Aimé y Laia, su situación habría dado un giro.

“Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo”, empezó el comunicado de Celis y prosiguió: “Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia intensiva todavía, con pronóstico reservado”.

Daniela Celis compartió el parte médico de Thiago Medina y confirmó que le quitaron la ventilación mecánica (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Por último, agregó: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos. Llega la alegría, las oraciones y los buenos deseos de todos”.

Minutos después, en un video, Celis se explayó acerca de la conversación que tuvo con Medina. “Hola. Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100 por ciento bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha y reacciona y nada más. Y les quería compartir esto con ustedes también, agradecerles porque estoy muy feliz. Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. ‘¿Y las nenas y las nenas y las nenas y las nenas?’, dijo. Mi vida".

Celis contó que Thiago solo le preguntó por las hijas de ambos (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Cabe remarcar que Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad de Moreno, tras el accidente que sufrió el 12 de septiembre, luego de chocar en moto contra la parte trasera de un auto en la avenida General San Martín, del mismo partido bonaerense. Su situación pasó de inestable y crítica a una esperanzadora mejoría gracias a las dos operaciones quirúrgicas de los médicos.