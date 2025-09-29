Qué dijo Valentina Zenere al cruzarse a Meryl Streep en el desfile de Dolce & Gabbana

Valentina Zenere asistió al desfile de Dolce & Gabbana durante la Milan Fashion Week 2025, donde conoció a Meryl Streep. El evento, celebrado en Milán, Italia, congregó a una notable selección de celebridades, influencers y personalidades destacadas del ámbito de la moda y el cine.

Celebridades en la primera fila en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán

La actriz argentina no solo destacó por su vestimenta, sino también por el selecto grupo de personas con quienes compartió la primera fila del desfile. Entre ellos, se encontraban Gavin Casalegno, reconocido por su participación en la serie The Summer I Turned Pretty, y Michele Morrone, famoso por su papel en Medici, Masters of Florence.

La gran sorpresa de la jornada fue la aparición de Stanley Tucci y Meryl Streep, ambos llegaron caracterizados como Nigel y Miranda Priestly, los icónicos personajes de la película El diablo viste a la moda.

Valentina Zenere se roba todas las miradas junto a Meryl Streep en Milan Fashion Week

Esta inesperada aparición causó sensación entre los asistentes y alimentó rumores sobre una posible conexión entre el desfile y la secuela de la aclamada película.

La reacción de Valentina Zenere al encuentro con Meryl Streep

Zenere no ocultó su emoción al conocer a Meryl Streep. A través de su cuenta en X, compartió su experiencia con sus seguidores. Su primer mensaje fue: “¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!”. Este comentario generó una ola de respuestas y preguntas por parte de sus fans, quienes querían saber más detalles sobre el encuentro.

Valentina Zenere

Ante la insistencia de sus seguidores, Zenere respondió a la pregunta sobre cómo fue estar cerca de Meryl Streep. Su respuesta fue breve pero contundente: “Chicas, al lado mío casi... lloro”. Con estas palabras, la actriz argentina transmitió la magnitud de la emoción que sintió al conocer a una de sus mayores referentes en el mundo de la actuación.

La reacción de Valentina Zenere en X tras cruzarse a Meryl Streep

Posteriormente, al ser consultada sobre sus sentimientos en ese momento, Zenere declaró: “LOCURAS! Manteniendo la compostura. Capa máxima de la vida, no hay mejor que ella”. Esta declaración reveló la admiración y el respeto que siente por Meryl Streep, a quien considera una figura incomparable en la industria del entretenimiento.

Revuelo en redes sociales por la presencia de Meryl Streep

La presencia de Meryl Streep y Stanley Tucci, caracterizados como sus personajes de El diablo viste a la moda, generó un auténtico revuelo en las redes sociales. La imagen de ambos actores juntos evocó recuerdos imborrables de la película y desató una avalancha de comentarios y reacciones por parte de los usuarios.

Valentina Zenere

Entre los comentarios más destacados, se encontraron: “¿Todavía está trabajando en la revista bajo sus órdenes?“, ”Mi yo adolescente está llorando de la emoción” y “Demasiado icónico”. Estos mensajes reflejan el impacto que tuvo la película en toda una generación y la nostalgia que generó la presencia de sus protagonistas en el desfile de Dolce & Gabbana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.