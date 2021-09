Viviana Canosa anunció que vuelve a la televisión

La periodista y locutora Viviana Canosa no hace su programa en A24 desde el miércoles 15 de septiembre y, desde entonces, rondaban un sinfín de especulaciones y misterios.

El domingo 12, día de las PASO, Canosa sufrió un incidente con un delincuente en moto cuando se dirigía al canal. Por ese motivo, no estuvo en la cobertura de las elecciones, como se había comprometido. En ese momento, se quejó: “Vivimos en una inseguridad absoluta”.

Este miércoles, por la tarde recurrió a Instagram y Twitter para anunciar: “Vuelvo el lunes a las 18 horas”. Previamente, el domingo informó: “Se acaba de ir mi médico. Me recomendó unos días más de descanso para evitar recaídas. ¡Ya falta menos! Los quiero y los extraño. ¡Nos vemos muy pronto!”

Se acaba de ir mi médico.

Me recomendó unos días más de descanso para evitar recaídas. Ya falta menos! Los quiero y los extraño.

Nos vemos muy pronto! #VivianaConVos — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 27, 2021

Una de las hipótesis de sus faltazos a la TV era que la periodista había contraído coronavirus, ya que su hija asiste al colegio ORT donde hubo un brote de más de 60 casos entre alumnos. En ese entonces y también en las últimas horas, LA NACION intentó comunicarse con ella y no obtuvo respuesta. Por redes negó rotundamente tener Covid-19 y hasta mostró estudios de anticuerpos.

“Fue un estudio de anticuerpos, no un PCR. El PCR es el que determina si estás cursando la enfermedad y el de anticuerpos, justamente, es el que determina si tenés anticuerpos después de cursar el virus”, la cruzó en su momento el periodista Luis Novaresio.

Había trascendido que Novaresio era uno de los colegas que estaba enojado con Canosa, a la que habrían acusado de asistir a trabajar cursando el virus.

De confirmarse este anticipo de Canosa, en octubre la programación volverá a ser la habitual: volverá a las tardes del canal Marcela Pagano, que sí tuvo Covid y lo conto públicamente.

“Quiero agradecerles a todos los que me llamaron para ver cómo estaba mi salud”, contó la periodista en un video que compartió en Instagram. “Hoy me hisopé y di Covid positivo. Perdí parte del gusto y del olfato, me di cuenta esta mañana, cuando iba a desayunar no le sentí el gusto a las cosas”, relató la conductora y columnista. Según describió en ese entonces su sintomatología es leve. “Espero que así siga”, manifestó, la periodista especializada en economía.