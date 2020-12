Viviana Canosa, en su programa Nada personal, arremetió contra Marcelo Tinelli por su publicación en Instagram como homenaje a Diego Maradona y sus últimas actitudes con el jugador

Viviana Canosa, en su programa Nada personal (elnueve), se refirió a la muerte de Diego Maradona, habló de los últimos tiempos del astro del fútbol y su vínculo con Marcelo Tinelli, a quien criticó duramente por una publicación en sus redes sociales. "Es una vergüenza a la memoria de Diego Armando Maradona", manifestó.

Primero, la conductora hizo alusión a la celebración por el cumpleaños 60 del futbolista en el estadio de Gimnasia. "Tinelli y el Chiqui Tapia, ese día Maradona no podía ni moverse. Esto también te habla de todo, no hace falta que yo sea mucho más específica. Recordemos que Marcelo formó, por 48 horas, la mesa del hambre y se olvidó. Porque aunque estuviéramos en cuarentena, la mesa del hambre tendría que haber existido", arremetió.

"Esto que estamos viendo no es poca cosa, porque ahora vamos a ver los tuits de Tinelli y todo les va a cerrar perfecto. Pobre Diego, uno cuando es mayor de edad se rodea con quien quiere, claramente Diego hacía lo que se le daba la gana, pero esa imagen de Tinelli es muy dura. Ese día Maradona no podía ni caminar, le acomodaban el barbijo, lo tuvieron que sentar. Uno no imaginaba que se iba a morir en tan poco tiempo, pero esto era triste, les importaba un carajo la vida de Diego Maradona", sentenció.

Y aclaró: "Lo mío con Marcelo es de larga data, pero me da bronca. Como si esto no le hubiera alcanzado, twitteó". En esa línea, se refirió a la foto que subió Tinelli a su cuenta de Instagram, un presunto retrato suyo jugando a la pelota con Maradona, que generó controversia después de que un usuario de las redes sociales la reclamara como propia. "Yo necesito a Freud mínimo para que me explique con qué necesidad se hace esto. Me da mucha vergüenza y mucho dolor, yo voy a poner una foto con Madonna, Los Beatles".

Viviana Canosa se mostró indignada con Marcelo Tinelli luego de la muerte de Diego Maradona, por su última aparición en el estadio de Gimnasia y por una publicación en redes sociales hecha por el productor 01:26

Video

"Nadie lo dice y eso es peor. Yo les quiero decir que por qué no le dicen, a qué le temen. Nada peor que ser un impostor en esta vida, es un horror. Esto es de un impostor, es una vergüenza a la memoria de Diego Armando Maradona", continuó Canosa. "El hombre que se iba a encargar la mesa del hambre, 50% de gente pobre, de 10 niños 6 son pobres y hacemos un show barato el día del cumpleaños de Diego que no se podía ni parar".

"Si hay un ídolo popular en este país se llama Marcelo Tinelli, que especuló con la mesa del hambre, que en la cuarentena se fue a Esquel. Si vos lo querés a Diego, le decís 'quedate en tu casa porque estás hecho mierda', por qué quieren ver a la gente que fue mega en este país decadente. ¿Qué ganan con la decadencia del otro?", concluyó, indignada.