"Tengo mal humor, me siento bastante parecida a como te sentís vos en tu casa. La cuarentena nos está volviendo locos a todos", anticipó Viviana Canosa al comienzo de su programa político Nada Personal. Tras la entrevista que le realizaron en un programa de televisión al presidente Alberto Fernández en el fin de semana, llovieron las críticas sobre algunos dichos.

"Le quiero decir al Presidente: Astrología y Estado asuntos separados", disparó Canosa en relación a la anécdota relatada por el primer mandatario en el programa Sobredosis de TV. Según Alberto, Vilma Ibarra (que junto a sus amigas comparte intereses astrológicos), le hizo una carta astral: "Vilma Ibarra me trajo una carta astral y me dijo que yo siempre estoy predestinado a construir sobre las cenizas, parece que es cierto, pero no me asusta".

Además, la conductora señaló otra frase que considera desafortunada de la entrevista. "Vi tanto chupa media que me puso nerviosa. Nadie le puede repreguntar cuando dice que el domingo come con gente que quiere, y Kicillof se tendría que enojar con él porque Olivos queda en Provincia". El periodista Pablo Caruso le retrucó. "Quedó claro que era una reunión de trabajo, chicos. Lo vimos en el tape, ¿les parece después de tres horas llevarnos eso de la entrevista?", cuestionó.

El presidente en SDTV

No es la primera vez que la conductora repudia las imágenes o frases que van en contra de los protocolos y la distancia social. Días atrás, la foto del presidente con Hugo Moyano y su familia abrazados y sin barbijo desató la furia de la conductora. "Nos piden que hagamos cosas que ellos no hacen, es indignante", apuntó.