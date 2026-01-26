Vuelve Dragon Ball Super con dos estrenos esperados: ¿cuándo será el lanzamiento?

Tras casi una década sin nuevos episodios de Dragon Ball Super, Toei Animation confirmó el regreso del anime con Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una adaptación del aclamado “Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica” del manga original. El anuncio se realizó durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri, que se llevó a cabo el pasado 25 de enero en Japón. Este marca un hito histórico: será la primera producción animada de la franquicia desde el fallecimiento del recordado Akira Toriyama.

Vale precisar que el Dragon Ball Genkidamatsuri fue un evento diseñado como el cierre oficial de las celebraciones por el 40° aniversario de la franquicia.

En el escenario principal, Masako Nozawa —la legendaria actriz de voz de Goku con más de 60 años de trayectoria— y Akio Iyoku, productor ejecutivo de Dragon Ball, presentaron el primer vistazo oficial del nuevo proyecto. El momento fue acompañado por un video especial con música compuesta por Hans Zimmer, reconocido por las bandas sonoras de películas como The Dark Knight y Dune.

40° aniversario de Dragon Ball

¿De qué trata Dragon Ball Super: The Galactic Patrol?

Esta es la continuación del “Arco de Supervivencia del Universo” del animé Dragon Ball Super, el cual se emitió entre el 2015 y el 2018. Es decir, la producción nos mostrará lo que sucede después del Torneo de Poder, donde el Universo 7 salió victorioso gracias al Androide 17.

El “Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica” comprende los capítulos 42 al 67 del material original, los cuales fueron publicados mensualmente en la revista V Jump entre el 2018 y el 2020.

La historia sigue a Son Goku y Vegeta, que se unen a los guardianes de la paz en la galaxia para protagonizar una impresionante batalla contra un nuevo enemigo: Moro, el “Devorador de Planetas”. Este también introduce personajes clave como Merus, un patrullero galáctico de élite a cargo de 104 distritos estelares.

Asimismo, tiene una particularidad importante: fue escrito principalmente por Toyotarō, el discípulo de Akira Toriyama. Aunque siempre tuvo el visto bueno de su maestro.

El póster oficial de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol Instagram

¿Quién es el villano de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol?

Moro no es un villano cualquiera. En realidad, es un hechicero extremadamente poderoso que estuvo encarcelado durante 10 millones de años. Además, su sobrenombre describe a la perfección su habilidad principal: absorber la energía vital de planetas enteros, lo que causa su destrucción como efecto colateral. Por si fuera poco, estas son algunas de sus otras habilidades:

Utilizar hechicería para manipular la energía, realizar escaneos cósmicos y comunicarse telepáticamente.

Desarrollar la capacidad de localizar las esferas del dragón.

En su forma más poderosa, puede fusionarse con planetas enteros y manipular su geografía para atacar.

Todo esto hizo que se consolidara como uno de los villanos más populares del manga “Dragon Ball Super”.

¿Cuándo se estrena Dragon Ball Super: The Galactic Patrol?

Todavía no hay fecha de estreno de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno oficial de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Sin embargo, se especula un lanzamiento a finales del año 2027.

Esta proyección supone la alternativa más lógica frente al tiempo que requiere una producción de esta magnitud.

¿Dónde se podrá ver Dragon Ball Super: The Galactic Patrol?

Si bien tampoco hay anuncios oficiales de distribución todavía, se espera que la plataforma que albergue el animé sea Crunchyroll, puesto que es allí donde podemos encontrar otros títulos de la franquicia Dragon Ball.

¿Qué se sabe sobre Dragon Ball Super: Beerus?

Anime “Dragon Ball Super： Beerus” ｜ SUPER Launch Trailer

Por otro lado, se ha anunciado el próximo lanzamiento de Dragon Ball Super: Beerus, una versión completamente renovada del primer arco de Dragon Ball Super que se estrenará en otoño de 2026 (septiembre-diciembre) en Japón, a través de Fuji TV, con 6 episodios que reconstruyen la historia del Dios de la Destrucción con animación de última generación.

Este proyecto busca redimir los errores del polémico inicio de la serie original (2015-2018), que fue criticada por su inconsistente calidad de animación. Adaptará la trama de la película La Batalla de los Dioses (2013), donde Beerus despierta tras 39 años de sueño para buscar al legendario “Supersaiyano Dios” y llega a la Tierra durante el cumpleaños de Bulma, lo que obliga a Goku a alcanzar esta transformación por primera vez.

La nueva versión incorpora extensos nuevos cortes de animación, renderizado completo, con doblaje recién grabado, banda sonora renovada y una reconstrucción total de la historia, la cual promete ser más fiel a la visión original de Akira Toriyama, puesto que presentará a Beerus como un personaje más imponente y terrorífico.