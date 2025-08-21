Cuál es el personaje de la China Suárez en la serie En el barro

Luego del estreno de En el barro, el spin-off femenino de El Marginal, sumará a María Eugenia “la China” Suárez al elenco. La producción de Sebastián Ortega, con Ana Garibaldi, se transmite por Netflix. Si bien su personaje no aparece en la primera temporada, fue la misma China Suárez quien compartió adelantos de su rol y confirmó su participación en la segunda parte.

El personaje de la China Suárez En el barro

Nicole es una “prostituta VIP de clientes millonarios” que llega al penal “La Quebrada”. Este personaje marca un cambio en la carrera de la China Suárez, quien se sometió a una transformación física para interpretarlo. La actriz se oscureció el cabello, se rapó las cejas y adoptó una estética deportiva.

El personaje de la China Suárez en la serie se llama Nicole (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En sus propias palabras, “es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo”. La oportunidad de grabar en una cárcel, a pesar de ser uno de sus mayores miedos, representó un desafío actoral que la atrajo. “Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”.

El último papel de la China Suárez en ficción fue como protagonista junto a Pablo Echarri de la miniserie Camaleón: el pasado no cambia, estrenada en Disney+ el 16 de abril de 2025.

La China Suárez interpretará a Nicole en la segunda temporada de En el barro (Foto: @barroserie)

El rodaje de la China Suárez En el barro

La actriz compartió en sus redes sociales imágenes del detrás de escena del rodaje, donde se la ve junto al resto del elenco femenino dentro de la cárcel. Una cuenta de fans replicó las imágenes y ella comentó emocionada: “Falta menos para conocer a Nicole”.

Si bien Suárez aseguró que “falta menos” para verla en la pantalla, aún se desconoce la fecha exacta del estreno de la segunda temporada de En el Barro. La primera temporada, que consta de ocho episodios de entre 45 y 60 minutos de duración, se encuentra ya disponible en Netflix.

El cambio de look de la China Suárez para formar parte de En el barro

La primera temporada de En el barro

La serie se desarrolla en “La Quebrada”, una cárcel de mujeres. Allí explora los vínculos, conflictos y desafíos que enfrentan las reclusas. Un accidente mortal une a cinco mujeres, pero la corrupción y las luchas de poder dentro de la prisión ponen en riesgo su relación.

La sinopsis oficial anticipa una producción cruda y dramática, similar a El Marginal. El vínculo entre ambas series se establece a través del personaje de Gladys Guerra, conocida como “La Borges”. La nueva producción de Sebastián Ortega explora temas como la supervivencia, la amistad, la traición y la búsqueda de redención en un entorno hostil.

En el barro, un drama carcelario con un elenco femenino (Fuente: Archivo - Netflix)

El elenco principal está encabezado por las reconocidas actrices que le darán vida a las reclusas de “La quebrada”:

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Ana Rujas

Por otro lado, la serie cuenta con las apariciones de Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina también participan, para enriquecer la trama con personajes secundarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.