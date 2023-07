Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata, lo defendió tras las críticas por hablar de la salud de Wanda Nara

escuchar

Este lunes, Elba Marcovecchio salió en defensa de Jorge Lanata luego de que el periodista diera a conocer el presunto diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara el viernes pasado. A raíz de la repercusión y los señalamientos que hubo contra su esposo, la panelista de El diario de Mariana (América) reaccionó al comunicado oficial que publicó la conductora de MasterChef (Telefe) en su cuenta oficial de Instagram: “Hay que hablar”.

Elba Marcovecchio salió en defensa de Jorge Lanata

Si bien durante la emisión de Periodismo para Todos (el trece) Lanata aclaró el modo en que informó sobre la situación que atraviesa Nara, fue su esposa quien reaccionó este lunes a la tarde a una frase que soltó la empresaria en sus redes sociales, cuando dijo: “Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio”.

En sintonía con ello, la abogada aseguró que se identificó con las palabras de su esposo “por haberlo vivido” y contó: “Es tremendo cuando a vos te dicen y escuchás en los medios: ‘Tiene cuatro patas, tiene cola, ladra’. ¡Pero por Dios decime que es perro! Jorge lo único que puso fue la palabra perro”.

“Después el ataque vino a él y justamente yo digo a él cuando nosotros mismos, y acá sí lo estoy hablando nuevamente en primera persona, hemos vivido situaciones de parte del periodismo de informes sobre la salud de Jorge. Lo dieron por muerto estando yo presente, estando yo ahí con Jorge, también con hijas, con una hija menor en ese momento”, agregó Marcovecchio.

Ante ello, justificó: “La salud de una persona pública nos interesa a todos. La cuestión es: ¿Qué hacemos con las informaciones sobre las enfermedades de personas públicas? Esto me despertó una cosa que me es inevitable. Independientemente de eso, cada uno tiene su pensamiento. No por nada no está prohibido hablar. Esto es una realidad y la ley no prohíbe hablar de las enfermedades, salvo del HIV”.

“¿Sabés lo importante que es hablar de las enfermedades?”, se preguntó Marcovecchio al tiempo que recordó la situación de Facundo Arana: “Se hablaba de la enfermedad porque el 80% de los casos tienen sobrevida. Y hablar de las enfermedades nos hace bien como sociedad”.

“Yo entiendo el dolor, pero no hay manera de que entendamos que es tan importante hablar”, insistió la letrada y agregó de manera contundente: “Es parte de lo que nos pasa, es parte de lo que compartimos cuando compartimos nuestra intimidad. Hay algo que es increíble que sucede y lo hablo porque lo viví; y es la gente, lo cálida que es, el amor de la gente. Cuando vos sabés y sentís que la gente reza por vos, es algo que es increíble, maravilloso”.

El estado de salud de Wanda Nara

Wanda Nara no se adelantó a los resultados médicos que, según especificó, aún faltan por llegar, por lo que de momento decidió mantenerse al margen y aseguró que los primeros en tener noción de su estado de salud serán sus hijos.

Wanda Nara publicó su descargo en Instagram y reveló cómo se encuentra actualmente (Fuente: Instagram/wanda_nara)

“Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, remarcó la conductora de MasterChef y finalizó: “Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

LA NACION